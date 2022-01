Władimir Putin rozmawiał z Emmanuelem Macronem. Prezydenci Rosji i Francji omówili kwestie "gwarancji bezpieczeństwa"

Waszyngton i NATO odpowiedziały w środę na rosyjskie żądania , które Moskwa często nazywa "propozycjami". Dotyczą tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa. Strona rosyjska m.in. domaga się od USA i państw Zachodu prawnych gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, zwłaszcza o Ukrainę, a także wycofania infrastruktury Sojuszu Północnoatlantyckiego do stanu sprzed 1997 roku.

Putin "skarżył się" Macronowi

Strona francuska: rozmowa była trudna

Putin podkreślił w rozmowie z Macronem, że Rosja chce kontynuować prace nad rozwiązaniem konfliktu we wschodniej Ukrainie – podaje AFP.

Rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa i odpowiedź Zachodu

