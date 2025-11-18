Putin "nie ma planu". Może go czekać "straszliwe rozliczenie"

"Putin ciągle jest przekonany, iż NATO może okazać słabość" Źródło: TVN24

10 czerwca 2026 roku wojna Rosji przeciw Ukrainie będzie już dłuższa niż pierwsza wojna światowa, tymczasem Kijów się nie poddaje, a Moskwa nie wie, jak zwyciężyć. Im więcej ludzkich istnień Putin zmarnuje dziś w tym konflikcie, tym większy kryzys czeka go jutro - prognozuje brytyjski tygodnik.

Zasadniczy problem Putina polega na tym, że nie jest w stanie pokonać Ukrainy na polu walki. Letnia ofensywa w tym roku, trzecia i najbardziej ambitna, okazała się "żałosną klęską". "Putin nie ma planu na wygranie w Ukrainie" - wskazuje jasno "The Economist".

Do połowy października liczba rosyjskich ofiar śmiertelnych i rannych w tym roku wzrosła niemal o 60 proc. i wynosi między 984 tys. a 1,438 miliona. Bilans zabitych to od 190 tys. do 480 tysięcy. Prawdopodobnie na każdego zabitego Ukraińca przypada pięciu zabitych rosyjskich żołnierzy - czytamy.

Rosja czyni postępy na froncie, jednak aby móc okupować regiony, które uznaje za swoje, musiałaby te postępy czynić przez następne pięć lat. Jeżeli tempo, w jakim giną żołnierze, byłoby utrzymane, liczba rosyjskich ofiar sięgnęłaby niemal czterech milionów - wskazuje gazeta.

Putina może czekać "straszliwe rozliczenie" z narodem

Sondaże mówią, że 70 procent Rosjan popiera wojnę. Ukraina tymczasem uderza cele w głębi Rosji, atakuje jej infrastrukturę naftową i lotniska. Gospodarka Kremla spowalnia, a budżet się kurczy, co może "skłonić Rosjan do skonfrontowania się z rzeczywistością" - ocenia tygodnik.

W Europie trwają prace nad zapewnieniem wieloletniego finansowania dla Kijowa. Gdy do tego dojdzie, Putin będzie już wiedział, że ukraińska gospodarka może się okazać odporniejsza niż rosyjska - czytamy.

"The Economist" prognozuje, że wojna będzie się nadal ciągnąć w 2026 roku, a Putin będzie liczył na to, że prezydent Donald Trump albo Europa stracą cierpliwość. Jeśli jednak tak się nie stanie, to rosyjskiego dyktatora może czekać "straszliwe rozliczenie" z narodem.

Gospodarka kraju została oddana wojnie "w zastaw", Rosja podporządkowała się Chinom i zdziesiątkowała całe pokolenie młodych mężczyzn. Gdy Rosjanie zadadzą sobie pytanie "i po co?", przed światem pojawi się kolejne zagrożenie: Putin może bowiem zaakceptować porażkę za granicą i wprowadzić terror w kraju, lub może eskalować wojnę - dodaje tygodnik.

