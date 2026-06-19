"Czują się w Moskwie, jak u siebie w domu". Zmuszą Putina do ustępstw?

Rój kilkuset ukraińskich dronów ruszył w kierunku Moskwy w środę w nocy. W czwartek od rana mer stolicy Rosji, Siergiej Sobianin, informował o coraz wyższej liczbie zestrzelonych maszyn - 52, 180, 194. Ale bezzałogowców było znacznie więcej.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak Ukraińcom udało się przeprowadzić tak skuteczny atak na Moskwę?
Jakie konsekwencje dla Moskwy może mieć atak na rafinerię?
Jak na atak zareagowali mieszkańcy Rosji?
Czy takie ataki zmuszą Putina do rozmów w sprawie Ukrainy?