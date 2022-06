Pierwsza nagana Nawalnego w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze

Znany rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny otrzymał pierwszą naganę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, dokąd został przewieziony zaledwie tydzień temu. Krytyka Kremla ukarano za to, że poszedł się umyć w koszulce, a nie w więziennym ubraniu. Poinformowali o tym na Instagramie jego współpracownicy.

Aleksiej Nawalny 14 czerwca został przewieziony z kolonii karnej numer 2 o zwykłym reżimie w Pokrowie (obwód włodzimierski) do kolonii karnej numer 6 o zaostrzonym rygorze w Mieliechowie (ten sam odwód). O tym drugim zakładzie rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz informowała, że "jest jednym z najbardziej przerażających więzień w Rosji " i utrzymywała, że "więźniowie są tam torturowani i zabijani".

Wpis na jego Instagramie ukazał się we wtorek. Podano w nim, że Nawalny został ukarany naganą za to, że poszedł się umyć (o godzinie 6.30) w podkoszulku, a nie w więziennym ubraniu.

30 nagan

"Żeby było zrozumiałe: o godzinie 6.30 rano wszyscy więźniowie myją się i golą i wszyscy z nich idą do umywalki w koszulkach. Ale ja szedłem niebezpiecznie! Szedłem jako ekstremista, a moja koszulka zagrażała obecnej władzy. Dlatego moja nowa strefa, po rozpatrzeniu listu ze starej strefy, wezwała mnie do komisji, potępiła mnie za takie bezprawie i wydała nową naganę" - podano we wpisie.