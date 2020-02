Prokuratorzy chcą do 9 lat więzienia dla byłego doradcy Trumpa. "Okropna i bardzo niesprawiedliwa sytuacja"

Prokuratorzy federalni zwrócili się do sądu w Waszyngtonie o skazanie Rogera Stone'a, lobbysty i byłego doradcy Donalda Trumpa, na karę od 7 do 9 lat więzienia. Stone był oskarżany między innymi o składanie fałszywych zeznań przed Kongresem w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 roku. Wyrok ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

W listopadzie ława przysięgłych uznała go za winnego wszystkich siedmiu stawianych mu zarzutów. Był on oskarżany m.in. o składanie fałszywych zeznań przed Kongresem w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 roku, nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań i utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości. Był on też oskarżony o zaangażowanie w upublicznienie maili Hillary Clinton i innych demokratów podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku, w których Clinton rywalizowała z Trumpem.