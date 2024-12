W Moskwie flaga syryjskich rebeliantów

Zwycięstwo rebeliantów w Syrii

Syryjscy bojownicy zdobycie Damaszku i tym samym zakończenie ponad 50-letnich rządów rodziny Asadów ogłosili w niedzielę nad ranem. To najnowszy etap trwającej od 2011 roku wojny domowej, w której Asad był popierany m.in. przez Rosję, Iran i libański Hezbollah, kontrolowany przez władze w Teheranie. To jeden z najważniejszych punktów zwrotnych na Bliskim Wschodzie od dekad.

Siły Rosji wciąż w Syrii

Rosja utrzymuje w Syrii dwie kluczowe bazy wojskowe, lotniczą w Humajmim i morską w Tartusie. Baza w Tartusie jest jedynym rosyjskim centrum napraw i uzupełniania zapasów na Morzu Śródziemnym, a Moskwa wykorzystywała dotychczas Syrię jako punkt postojowy do przewożenia swoich wojskowych do i z Afryki. W ostatnich dniach pojawiły się informacje na podstawie zdjęć satelitarnych, że Rosja ewakuowała okręty i sprzęt wojskowy z Tartusu. Jednocześnie rosyjskie siły w tamtejszych bazach znajdują się obecnie w stanie podwyższonej gotowości bojowej.

W poniedziałek jeden z rosyjskich parlamentarzystów oświadczył, że Rosja zdecydowanie odpowie, jeśli jej instalacje wojskowe w Syrii zostaną zaatakowane. Natomiast rzecznik Kremla oświadczył, że jest za wcześnie, by przewidywać przyszłość rosyjskich baz w Syrii. Dodał, że jest to temat do omówienia z liderami rebeliantów, którzy będą sprawować władzę.