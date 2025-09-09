Logo strona główna
Świat

Putin boi się ich powrotu z wojny

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Resort obrony Rosji raportuje o zajęciu wioski w obwodzie dniepropietrowskim
Źródło: Reuters
Władimir Putin obawia się, że ​​powrót jego armii z wojny w Ukrainie może przyczynić się do wzrostu przestępczości w kraju i destabilizacji stworzonego przez niego systemu politycznego - podała agencja Reutera, powołując się na rozmówców zbliżonych do Kremla. Rosyjskie media coraz częściej piszą o byłych skazańcach, wracających z frontu i popełniających zbrodnie.

35-letni Azamat Iskalijew, pochodzący z obwodu saratowskiego, w 2021 roku został skazany na dziewięć lat więzienia za zabójstwo żony, która chciała od niego odejść.

Iskalijew odsiedział trzy lata i po wybuchu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę został wysłany na front w zamian za ułaskawienie.

Były więzień walczył na froncie przez sześć miesięcy. Po powrocie do kraju, pod koniec zeszłego roku, zadźgał nożem partnerkę, która chciała od niego odejść. W lipcu tego roku Iskalijew został skazany na 19 lat więzienia. "Jego sprawa, złożona z akt sądowych w Saratowie i relacji z rozpraw, stanowi szokujący przykład problemów społecznych, które mogą czekać Rosję, gdy setki tysięcy żołnierzy, w tym ułaskawieni przestępcy, wrócą do domu po ewentualnym zakończeniu wojny" - pisze we wtorkowej analizie Reuters.

Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił

Obawy Putina

Według Federalnej Służby Więziennej Rosji i ukraińskiego wywiadu wojskowego na front wysłano co najmniej 120-180 tysięcy rosyjskich więźniów odbywających wyroki w koloniach karnych.

W październiku ubiegłego roku niezależny rosyjski portal Wiorstka obliczył, że prawie pół tysiąca cywilów padło ofiarą weteranów powracających z walk w Ukrainie. Zginęły ​​co najmniej 242 osoby, a 227 zostało ciężko rannych.

- Rosja będzie świadkiem napływu weteranów, ponoszących psychologiczne konsekwencje wojny - ocenił brytyjski ekspert ds. Rosji Mark Galeotti. W sumie będzie ich półtora miliona.

Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Źródło: PAP/EPA

Według rozmówców Reutersa, rosyjski przywódca Władimir Putin postrzega perspektywę masowego powrotu armii jako potencjalne ryzyko, które może destabilizować społeczeństwo i zbudowany przez niego system polityczny.

Putin już doświadczył chaosu, który są zdolne wywołać siły walczące w Ukrainie. W czerwcu 2023 roku doszło do buntu najemników formacji militarnej Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna, którzy domagali się dymisji dowództwa armii - pisze Reuters.

Powtórka z wojny w Afganistanie

Obawy Putina są związane nie tylko z traumami psychologicznymi i ewentualną przeszłością kryminalną weteranów, ale także z realiami ekonomicznymi: pensje i bonusy wojskowych na froncie wielokrotnie przewyższają dochody, jakie mogą uzyskać w czasie pokoju. Pogorszenie sytuacji finansowej może wywołać niezadowolenie tej grupy ludzi i prowadzić do wzrostu napięcia społecznego - odnotowuje brytyjska agencja.

Jej rozmówcy przypomnieli, że władze na Kremlu chcą uniknąć powtórki społecznych wstrząsów, które nastąpiły po zakończeniu wojny Związku Radzieckiego w Afganistanie. Wtedy, w latach 90. zeszłego wieku, powracający weterani przyczynili się do fali zorganizowanej przestępczości w Rosji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Został tylko co dziesiąty

"Czas bohaterów"

W celu neutralizacji tych zagrożeń Putin zlecił uruchomienie programów propagandowych "Czas bohaterów" oraz stworzenie ich odpowiedników w regionach, nazywając weteranów przyszłą "elitą" kraju. Teraz władze integrują byłych żołnierzy w struktury państwowe. Wojskowi otrzymują miejsca w parlamentach regionalnych, administracji prezydenta oraz wyższej izbie parlamentu, Radzie Federacji.

Rosyjskie media informowały wcześniej, że były dowódca batalionu donieckich separatystów Sparta i "przewodniczący parlamentu" tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej Artiom Żoga został pełnomocnikiem prezydenta Rosji w Uralskim Okręgu Federalnym.

Przykładem jest także były dowódca batalionu pancernego Artur Orłow, który został szefem propagandowego młodzieżowego ruchu prezydenckiego rodem z czasów radzieckich "Ruch Pierwszych".

Autorka/Autor: tas/tr

Źródło: Reuters, Moscow Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

TAGI:
Władimir PutinRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
