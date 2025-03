Po raz pierwszy w historii pontyfikatu papież Franciszek jest hospitalizowany tak długo Źródło: Maja Wójcikowska/Fakty TVN

Papież Franciszek zatwierdził nowy kalendarz zmian w Kościele do 2028 roku - poinformował Watykan. Tym samym planuje kontynuować reformy, które są jednym z najważniejszych aspektów tego pontyfikatu.

Watykan opublikował w sobotę list sekretarza generalnego Synodu kardynała Mario Grecha, który ogłosił, że 11 marca papież Franciszek podczas swojego pobytu w rzymskiej Poliklice Gemelli zaaprobował ostateczne rozpoczęcie drogi realizacji postanowień zakończonego w zeszłym roku Synodu pod hasłem: "Ku Kościołowi synodalnemu. Komunia, uczestnictwo, misja".

Reformy w Kościele, trzyletni plan papieża Franciszka

Opublikowany w październiku 2024 roku dokument końcowy synodu stanowi część nauczania papieża i wymaga przyjęcia przez lokalne Kościoły.

Jak wyjaśnił Grecha w liście do biskupów i struktur Kościołów Wschodnich, wyznaczony obecnie nowy trzyletni etap wymaga zaangażowania wszystkich instytucji, takich jak instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego, organizacje świeckich i ruchy kościelne oraz wspólnoty. Droga ta ma zgodnie z decyzją papieża doprowadzić do organizacji Zgromadzenia eklezjalnego w 2028 roku w celu wzmocnienia owoców synodu bez konieczności zwoływania następnego.

Kardynał zastrzegł, że etap wdrażania postanowień synodu nie powinien być prostym wprowadzaniem w życie "dyrektyw z góry", ale "procesem przyjmowania" dokumentu końcowego. W dokumencie tym, przyjętym w głosowaniu, zapisano, że w Kościele potrzebne są "uzdrowienie, pojednanie i odbudowa zaufania" w związku z wieloma skandalami wokół różnych nadużyć. Zwrócono uwagę, że Kościół musi uznać swoje błędy i prosić o przebaczenie.

"Podążanie tą drogą jest aktem sprawiedliwości i zadaniem misyjnym ludu Bożego w naszym świecie, i darem" - głosi dokument synodu.

Postanowienia trzyletniego planu reform Kościoła

W dokumencie zaznaczono, że "kryzys nadużyć w swoich różnych i tragicznych przejawach doprowadził do niewypowiedzianych i często trwałych cierpień ofiar i ich społeczności". "Kościół musi słuchać ze szczególną uwagą i wrażliwością głosu ofiar nadużyć seksualnych, duchowych, ekonomicznych, instytucjonalnych, władzy i sumienia ze strony członków duchowieństwa i osób pełniących funkcje kościelne" - podkreślono.

"Słuchanie jest elementem fundamentalnym w drodze ku wyzdrowieniu, skrusze, sprawiedliwości i pojednaniu" - to kolejna konkluzja obrad. Uznano również, że Kościół "musi uznać swoje zaniedbania, prosić pokornie o przebaczenie, otoczyć opieką ofiary, wyposażyć się w narzędzia prewencji i podjąć wysiłek, by odbudować wzajemną ufność w Panu".

W tekście zwraca się uwagę na to, że "Kościół jest wezwany do tego, by być ubogi, z ubogimi, którzy często stanowią większość wiernych, i by ich słuchać". Jest też postulat "odnowy duchowej i reformy strukturalnej, by uczynić Kościół bardziej partycypacyjnym i misyjnym".

Jeden z punktów brzmi następująco: "Dajemy świadectwo Ewangelii, kiedy staramy się przeżywać relacje, szanujące godność i wzajemność między mężczyznami i kobietami. Powtarzające się wyrazy bólu i cierpienia ze strony kobiet z każdego regionu i kontynentu, zarówno świeckich, jak i konsekrowanych, ukazują, jak często nie jesteśmy w stanie tego zrobić".

Jednocześnie trwają prace dziesięciu grup roboczych nad wybranymi tematami dotyczącymi przyszłości Kościoła. Jednym z nich jest rola kobiet, która wywołuje podziały w hierarchii.

Stan zdrowia papieża Franciszka

Papież przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli od 14 lutego, gdzie walczy z obustronnym zapaleniem płuc. W sobotnim biuletynie medycznym Watykan przekazał, że "stan kliniczny Ojca Świętego pozostał stabilny, co potwierdza postęp zanotowany w ostatnim tygodniu".

W komunikacie zaznaczono, że mimo stopniowej poprawy, papież nadal potrzebuje leczenia w warunkach szpitalnych. Kontynuuje on tlenoterapię oraz etapami redukowana jest potrzeba nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych.

"Ojciec Święty potrzebuje nadal szpitalnej terapii medycznej, fizjoterapii motorycznej i oddechowej" - napisano w komunikacie. Podkreślono, że terapie te przynoszą dalszą, stopniową poprawę.

