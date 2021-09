Facebook w swoim raporcie o Instagramie: pogarszamy zaburzenia wizerunku własnego ciała u jednej na trzy nastolatki

Badania przeprowadzone przez Facebooka, a opublikowane w ich wewnętrznej komunikacji, wykazały, że Instagram jest szkodliwy dla milionów młodych osób, zwłaszcza nastolatek, u których korzystanie z aplikacji przyczynia się do zaburzenia wizerunku własnego ciała. Do wniosków z badań dotarli dziennikarze "The Wall Street Journal".