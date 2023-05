Ten objaw przed 30-tką zwiększa ryzyko raka prostaty w późniejszym wieku

Rak prostaty. Otyłość czynnikiem ryzyka

- Jedyne dobrze znane czynniki ryzyka, takie jak starzenie się, przypadek choroby w rodzinie i niektóre czynniki genetyczne, nie są modyfikowalne, co sprawia, że kluczowym jest poznanie czynników ryzyka, na które ma się wpływ - podkreśliła dr Marisa da Silva ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund. Jej zespół postanowił przeanalizować dane mężczyzn zgromadzone w bazie Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) w latach 1963-2014, u których co najmniej trzykrotnie sprawdzano wagę, gdy mieli od 17 do 60 lat. W momencie, gdy mężczyźni zgłosili się do udziału w badaniu, nie mieli raka prostaty.