Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy na miejsce"

Radosław Sikorski
Sikorski zwrócił się "amerykańskich gości". "Zasługujemy na miejsce przy stole"
Źródło: Reuters
Za tę wojnę teraz my płacimy. Amerykański wkład w zeszłym roku był bliski zera - powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Mówił też o "przyszłym kształcie NATO". Z kolei wicepremier Ukrainy Taras Kaczka przedstawił dramatyczną sytuację Ukraińców w cieniu rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wziął udział w debacie w drugim dniu 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Tematem przewodnim dyskusji są zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna w Ukrainie.

- Stany Zjednoczone równocześnie były odważne oraz skuteczne w zapewnianiu wywiadu strategicznego po to, żeby pozbawić Rosjan casus belli [powodu do ataku - red.] w dniach przed wojną oraz na samym początku wojny - podkreślił na samym początku swojej wypowiedzi Sikorski.

Następnie powiedział, że chciałby, aby jego kolejne słowa usłyszeli "amerykańscy goście" konferencji. - Za tę wojnę teraz my płacimy. Amerykański wkład w tę wojnę w zeszłym roku był bliski zera - oświadczył.

- My kupujemy amerykańską broń po to, żeby broń ta mogła być dostarczona do Ukrainy. Nie ma pakietu w Kongresie amerykańskim i nie ma nawet perspektywy pakietu. Jeżeli my płacimy, jeżeli to wpływa na nasze bezpieczeństwo, nie po prostu tylko Ukrainy, to my zasługujemy na miejsce przy stole, ponieważ rezultat tej wojny wpłynie na nas - apelował Sikorski. Jego słowa spotkały się z oklaskami zebranych na sali.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: Reuters

Sikorski: chodzi o miejsce Europy w przyszłym porządku globalnym

Sikorski skomentował też rosyjskie ataki na Ukrainę, przypominając, że "cała inwazja była uzasadniana ideologią pseudoradziecką czy z czasów carów, że Ukraińcy to tacy jakby Rosjanie i jeśli się z nami zjednoczą, w końcu zobaczą światło". - Wynika z tego, że [Władimir] Putin teraz bombarduje swoich braci. Pokazuje to, że tak naprawdę to wojna kolonialna - ocenił.

- Putin mówi, że chce pokoju. Każdy dyktator mówi, że chce pokoju... o ile druga strona się podda - dodał szef MSZ. - Pytanie w tej wojnie brzmi: kto pierwszy pęknie? Ukraińcy pokazują, że nie pękają na linii frontu. Rosyjskie zdobycze są niewielkie. Historia uczy, że bombardowanie cywili nie działa - dodał.

Jak zaznaczył, "Europa powinna być przy stole negocjacyjnym, bo stawka jest niesamowicie wysoka". - Tu nie chodzi tylko o przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Chodzi o miejsce Europy w przyszłym porządku globalnym. Innymi słowy, kto będzie trzecią nogą globalnej dystrybucji siły: USA, Chiny oraz Rosja czy Unia Europejska - wyjaśniał Sikorski, dodając, że nie musi mówić, za którą z tych opcji się opowiada.

Sikorski: Europa powinna być przy stole negocjacyjnym ze względu na niezwykle wysoką stawkę
Źródło: Reuters

Sikorski: czasy jechania na gapę po prostu się kończą

Po zakończonej debacie Sikorski mówił w rozmowie z dziennikarzami o pierwszych wnioskach z Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. - Stany Zjednoczone zorientowały się, że jednak nawet jak się jest największym, przywództwo wymaga, żeby byli jacyś "followersi" - ocenił.

- Zaczęliśmy dojrzałą rozmowę transatlantycką o przyszłym kształcie NATO, o przyszłym rozkładzie praw i obowiązków, o tym, kto co powinien wnieść - kontynuował i przyznał, że przyszły kształt Sojuszu będzie "inny".

- Stany Zjednoczone mówią nam otwartym tekstem i może nam się to nie podobać, ale nie możemy udawać, że tego nie słyszymy. Przygotowują się do wyzwań na dwóch teatrach i w związku z tym część tego, co mogłoby trafić do Europy, musi być w rezerwie na inne okoliczności - opisał Sikorski.

Zdaniem szefa MSZ Stany Zjednoczone są jednak "gotowe wspierać tym, czego Europa nie ma", wskazując na parasol nuklearny, globalny zwiad czy tankowanie w powietrzu.

- Czasy jechania na gapę po prostu się kończą. I to oczywiście nie jest zarzut do Polski, ale niektórzy zachodni Europejczycy nie słuchali naszych ostrzeżeń o Putinie i dopiero teraz zaczynają wydawać poważne pieniądze - spuentował wicepremier.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: TVN24

Sikorski w rozmowie z dziennikarzami po raz kolejny odniósł się do obecności Europy przy stole negocjacyjnym.- Rosja nie dopuści Europy do decyzji na nasze piękne oczy. Rosja to zrobi, gdy zrozumie, że bez Europy, bez dogadania się z Europą, ta wojna się nie skończy - oświadczył.

- Musimy dać Ukrainie takie środki i takie obietnice, żeby ona mogła samodzielnie zdecydować, kiedy jest gotowa na kompromisy. A jeśli nie, to kontynuować, niezależnie od tego, co zrobią Stany Zjednoczone. I dopiero wtedy, jak będziemy wystarczająco przekonujący, uzyskamy wpływ na decyzję - przekonywał szef polskiej dyplomacji.

Sikorski: Rosja nie dopuści Europy do decyzji na nasze piękne oczy
Źródło: TVN24

"Amerykanie na to pozwolili"

O Amerykanach i Rosji mówił też minister obrony Niemiec, Boris Pistorius. W trakcie debaty odpowiadał na pytanie, dlaczego Europy "nie ma" przy stole negocjacyjnym w rozmowach o zakończeniu wojny. - To Władimir Putin odmawia prowadzenia rozmów z Europą, a Amerykanie na to pozwolili. To nasz problem, przynajmniej z mojej perspektywy - oświadczył.

- Nie możemy po prostu wepchnąć się na rozmowy. To, co powinniśmy zrobić, to podkreślać każdego dnia, że jesteśmy gotowi dalej wspierać Ukrainę. Musimy przyspieszać i zwiększać produkcję, w USA i Europie, by dostarczać więcej tego, czego Ukraina potrzebuje. W przeciwnym razie, obawiam się, morale odważnego narodu ukraińskiego może się załamać - ostrzegał niemiecki minister.

Zdaniem amerykańskiej senatorki z Partii Demokratycznej Elissy Slotkin Stany Zjednoczone "przechodzą obecnie trudny czas", co wpływa na politykę zagraniczną tego kraju. - W USA trwa walka o demokrację. Nie pierwsza w naszej historii, ale najpoważniejsza za mojego życia - powiedziała.

Slotkin podkreśliła, że "jeśli chcemy, by Europejczycy byli częścią ostatecznych ustaleń [w sprawie Ukrainy - red.], to oczywiście powinni znaleźć się przy stole negocjacyjnym".

Slotkin: w USA trwa walka o demokrację
Źródło: Reuters

W ocenie prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy "Rosja nadal nie jest gotowa na rozmowy pokojowe". - Wszystko wskazuje na to, że (Rosjanie - red.) jedynie udają, próbując jednocześnie złamać opór Ukraińców, co im się oczywiście nie udaje - powiedział litewski przywódca.

Kaczka: jeśli chcemy napić się gorącej herbaty, wstajemy o 3 nad ranem

Uczestnikiem debaty był także wicepremier Ukrainy Taras Kaczka. Mówił o rosyjskich atakach na infrastrukturę krytyczną, które doprowadziły do regularnych przerw w dostępie do prądu, wody i ogrzewania w Ukrainie.

- Można sobie wybrać dwa z trzech, czyli prąd, wodę lub ogrzewanie. Ale problem polega na tym, że u nas bardzo często nie ma ani prądu, ani ogrzewania, ani wody w tę bardzo złą zimę. Rosjanie starają się używać zimy jako broni - mówił.

Jak relacjonował, "życie w Ukrainie, zwłaszcza w Kijowie, jest takie, że nie mamy wyboru". - Jeżeli chcemy napić się gorącej herbaty, to trzeba wstać o 3 nad ranem, ponieważ wtedy jest prąd i wtedy można zagotować wodę - powiedział.

- Jeżeli dokądś chcemy pojechać albo jeżeli chcemy się wykąpać, to też musimy wstać o 2 czy o 3 w nocy - kontynuował wicepremier Ukrainy.

Powiedział również, że pięć kilometrów od jego mieszkania "jest dzielnica Kijowa, gdzie wielu ludzi nie ma dostępu do absolutnie niczego". - Systemy wytwarzania energii zostały zniszczone do takiego stopnia, że nie ma możliwości ich odbudowy - zaznaczył.

Wyjaśnił, że władze pomagają mieszkańcom przy użyciu agregatów prądotwórczych. Dodał, że europejskie rządy też zapewniają wsparcie. - To bardzo pomaga. Tak wygląda po prostu obraz katastrofy humanitarnej - mówił.

Polska również zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy w dostarczaniu agregatów, o czym więcej przeczytasz w tekstach poniżej:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kardynał wysłał trzy transporty do Ukrainy. Zapłacił zbiórką z tacy

Kardynał wysłał trzy transporty do Ukrainy. Zapłacił zbiórką z tacy

Kraków
Generatory już w Kijowie. Kliczko: dziękujemy każdemu Polakowi

Generatory już w Kijowie. Kliczko: dziękujemy każdemu Polakowi

Kaczka przekonywał, że mimo trudnej sytuacji "morale społeczeństwa są wciąż bardzo wysokie". - Nasze stanowisko pozostaje takie samo. Jesteśmy gotowi do tego, by walczyć, by się bronić - podkreślił. Zaapelował też do obecnych sojuszników o wsparcie sprzętem wojskowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Radosław SikorskiWojna w UkrainieRosjaUkrainaMinisterstwo Spraw ZagranicznychLitwaUSABoris PistoriusGitanas Nauseda
Czytaj także:
imageTitle
Coraz dalsze skoki i niespodzianki! Wkrótce Polacy
RELACJA
imageTitle
Kolejne czwarte miejsce nie złamie Żurka. "Jestem silny, nie poddaję się"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium
Zełenski: chcemy dłuższych gwarancji bezpieczeństwa
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
METEO
Aleksiej Nawalny
Śmierć Nawalnego - ustalenia pięciu państw. "Toksyna niewystępująca w Rosji"
Świat
imageTitle
Pędził ze wszystkich sił. Zobacz start Żurka na 500 m
EUROSPORT
imageTitle
Wielki pech. Żurek ponownie tuż za podium
EUROSPORT
dsdsd
Panczeniści bez medalu. Nadzieja w skokach i short-tracku
RELACJA
Zima noc śnieg
Siarczysty mróz i dostawa śniegu. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Kobieta jest podejrzana o zabójstwo partnera
Zginął od ciosów nożem. Dowody wskazały na partnerkę zmarłego
Poznań
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
METEO
Policja
Chodził z maczetą, groził nastolatkom. Szuka go policja z Poznania
Poznań
imageTitle
Pierwszy medal dla Ameryki Południowej stał się faktem. "Nie ma znaczenia, skąd jesteś"
EUROSPORT
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte
WARSZAWA
shutterstock_1895930971
Seks w podziemiu: jak wygląda życie osób uzależnionych od "przyjemności"
Agata Daniluk
Zderzenie trzech pojazdów w gminie Cewice
Za 200 złotych chciał wziąć na siebie winę za wypadek. Na komendzie zmienił zdanie
Trójmiasto
imageTitle
Znakomity start Polki, długo prowadziła. Norweżka ze złotem
EUROSPORT
Policjant uratował człowieka leżącego w przydrożnym rowie
Leżał w śniegu, w przydrożnym rowie
WARSZAWA
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Czas na PIT. Tego boi się większość
BIZNES
Premier Donald Tusk przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Premier o żołnierzach Armii Krajowej: ich walka miała głęboki i uniwersalny sens
WARSZAWA
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
METEO
imageTitle
Godzina startu, rywale, tory. Wszystko o medalowej szansie Polaków
EUROSPORT
Zdewastowali pociąg metra na stacji Stokłosy
"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony". Pociąg metra zdewastowany
WARSZAWA
imageTitle
Brazylijczyk pisze historię. Faworyt kończy igrzyska bez złota
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Wrze po Radzie Krajowej Polski 2050. "Wystarczająco długo milczałam"
shutterstock_2470127991
Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia
BIZNES
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
METEO
Wypadek na trasie A2
Wbił się autem w ciężarówkę, wlokła go autostradą dwa kilometry
WARSZAWA
Samochód wjechał pod pociąg
Wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg
Lublin
Grenlandia
Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica