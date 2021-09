R. Kelly uznany za winnego

R. Kelly, gwiazda R&B, jest winny handlu kobietami w celach seksualnych oraz prowadzenia zorganizowanej przestępczości - uznała w poniedziałek ława przysięgłych w sądzie federalnym w Nowym Jorku w głośnym procesie przeciwko piosenkarzowi. Grozi mu wyrok od 10 lat więzienia do dożywocia. Piosenkarz nie przyznaje się do popełnienia żadnego z zarzucanych mu czynów. Proces w Nowym Jorku trwał sześć tygodni.

Wymiar kary zostanie ogłoszony w maju 2022 roku

Prawo przewiduje karę od 10 lat więzienia do dożywocia za czyny, których dopuścił się muzyk. Wymiar kary zostanie ogłoszony dopiero w maju 2022 roku, a do tego czasu Kelly pozostanie za kratami.

Oskarżenia przeciwko Kelly'emu - laureatowi nagrody Grammy między innymi za przebój "I believe I can fly" - ciągnęły się od wielu lat. W 2002 roku został oskarżony o dziecięcą pornografię, choć sześć lat później oczyszczono go z zarzutów. Ponownie zatrzymano go dopiero w 2019 roku, niedługo po publikacji filmu "Surviving R. Kelly", w którym wystąpiło wiele z ofiar, które zeznawały w procesie.