Naryszkin na "przesłuchaniu" Putina. Kulisy narady Putina w sprawie Donbasu

Odległość od gospodarza Kremla

"Słuchający go z uwagą członkowie Rady Bezpieczeństwa i nie tylko, na przykład wiceszef administracji prezydenta, nadzorujący kwestię porozumień mińskich w sprawie Donbasu Dmitrij Kozak, znajdowali się w znacznej odległości od gospodarza Kremla. Krzesła, na których siedzieli i podium, z którego przemawiali ustawiono w odległości około dziesięciu metrów. Przypomina to sytuację z sześciometrowym stołem , który w czasie ostatnich rozmów rozdzielał Putina i prezydenta Francji Emmanuela Macrona" - komentowała poniedziałkowe spotkanie rosyjska sekcja BBC.

Putin mówił, że "chce usłyszeć szczerą opinię każdego członka Rady Bezpieczeństwa, obecni w przemówieniach byli jednak jednomyślni co do tego, co powinna zrobić Rosja" - podała BBC.