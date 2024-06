Przemycali migrantów w luksusowych samochodach. Kazali im "udawać zamożnych obywateli z Azji"

Włoska policja rozbiła siatkę przestępców, którzy w luksusowych samochodach przemycali do Włoch migrantów z Chin, każąc im "udawać zamożnych obywateli z Azji". Ci byli później pozbawiani paszportów i zmuszani do niewolniczej pracy. W siedzibie grupy śledczy zabezpieczyli 86 dokumentów tożsamości, część z nich była podrobiona. Znaleziono tam także znaczne ilości gotówki.

W wyniku koordynowanej przez prokuraturę w Trieście operacji "Chinese Shuttle" policja zatrzymała dziewięciu obywateli Chin zaangażowanych w przemyt Chińczyków na teren Włoch . Aresztowani mieli ściągać migrantów drogą lotniczą do Serbii , a następnie przewozić ich przez teren Bośni i Hercegowiny , Chorwacji oraz Słowenii , aż do siedziby grupy w Cazzago di Pianiga, miejscowości oddalonej o około 25 kilometrów od Wenecji - relacjonują włoskie media.

"The Guardian" przytacza fragment oświadczenia miejscowej policji, zgodnie z którym "przemytnicy kazali migrantom udawać niewzbudzających podejrzeń zamożnych obywateli z Azji, dobrze ubranych, z niewielkim bagażem, podróżujących dobrymi, drogimi samochodami prowadzonymi przez obywateli Chin, którzy mieszkali we Włoszech od lat i mówili po włosku". Po dotarciu do Cazzago di Pianiga odbierano im dokumenty. Następnie przewożono ich do obozów w Wenecji, Mediolanie, Prato i innych włoskich lub zagranicznych miastach. Tam zmuszano ich do "spłaty długu za koszty podróży" - opisuje "La Stampa".