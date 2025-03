Najdłuższe przemówienie prezydenta USA w Kongresie. Ale jednego rekordu Trump nie pobił

Jak podaje CNN, wtorkowe przemówienie Donalda Trumpa wygłoszone przed połączonymi izbami Kongresu, trwało godzinę i 39 minut . Portal amerykańskiej stacji informacyjnej wskazuje, że było to najdłuższe orędzie przed Kongresem od co najmniej 1964 roku - tak wynika z badań American Presidency Project na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, mierzących długość przemówień od czasów prezydentury Lyndona B. Johnsona.

Tego rekordu Trump nie pobił

To się zapisze w annałach parlamentaryzmu amerykańskiego

W środę gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był prezes Fundacji Harlana prof. Michał Urbańczyk, który odniósł się do pierwszego w tej kadencji Donalda Trumpa przemówienia. - Mieliśmy do czynienia z kilkoma kwestiami, które zapewne zostaną zapisane w annałach parlamentaryzmu amerykańskiego, chociażby wyproszenie jednego z kongresmenów Partii Demokratycznej. To się do tej pory nie zdarzyło, aby aż tak mocno protestować w trakcie orędzia. To po prostu nie jest miejsce przeznaczone do tego - wyjaśnił Urbańczyk.