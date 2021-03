"Otworzyli do nas ogień". Zginęli demonstranci

Wobec protestujących przeciwników junty wojskowej w Mjanmie po raz kolejny użyto ostrej amunicji. Do aktów przemocy ze strony sił porządkowych doszło w kilku miastach kraju. Według świadków i miejscowych mediów zabito co najmniej sześć osób – przekazała agencja Reutera.

Birmański portal Myanmar Now podał, że dwie osoby zginęły w czasie starć w Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Mjanmy. Co najmniej cztery osoby zostały zastrzelone podczas protestu w regionie Sagaing. - Otworzyli do nas ogień ostrą amunicją. Jedna osoba zginęła. To młody, nastoletni chłopak, trafiony w głowę – powiedział przez telefon 25-letni aktywista Moe Myint Hein, który sam został ranny w nogę.