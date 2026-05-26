Hiszpanie nie mają gdzie mieszkać. Protestują przeciwko polityce mieszkaniowej

Na ulice Madrytu wyszły tysiące ludzi, których połączył lęk przed utratą dachu nad głową. Fundusze inwestycyjne, które niektórzy Hiszpanie nazywają potocznie "sępami", to tylko część szerszego problemu - tamtejszy rynek mieszkaniowy należy do jednego z najbardziej sprywatyzowanych w Europie.

Właściciele sami ustalają ceny najmu, systematycznie je podwyższając, zachęceni rosnącym zainteresowaniem ze strony turystów i kolejnymi falami imigrantów zarobkowych.

- Mam to szczęście, że dobrze zarabiam i stać mnie na opłaty, ale w tym roku czeka mnie przedłużenie najmu i bardzo się martwię. Jeśli właściciel mieszkania, w którym mieszkam, zbyt wysoko podniesie czynsz, będę musiał się wyprowadzić i przenieść do innej dzielnicy - powiedział jeden z protestujących.

- Mój los zależy od dobrej woli właściciela, a tak nie powinno być. Powinniśmy mieć większą pewność. Umowy na pięć lat to za mało. Co pięć lat wywracają nam życie do góry nogami - dodał.

Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii

Według Eurostatu, koszty związane z wynajmem mieszkań w Hiszpanii wzrosły ponad 13 procent w ciągu ostatniego roku. W odpowiedzi na wzrost społecznego niezadowolenia, rząd w Madrycie przyjął pod koniec kwietnia szeroki plan łagodzenia kryzysu.

Premier Sanchez i jego ekipa chcą przeznaczyć dodatkowe 7 miliardów euro na rozwój mieszkalnictwa komunalnego oraz wsparcie dla młodych najemców i osób kupujących mieszkania.

Publiczne mieszkania stanowią w Hiszpanii zaledwie 2 procent całego dostępnego zasobu na wynajem, gdy w sąsiedniej Francji odsetek ten sięga 14 procent.

- Dla rodzin brakuje porządnych mieszkań w przystępnych cenach. Obecnie nie mamy żadnych regulacji dotyczących czynszów, a raty kredytów hipotecznych są bardzo wysokie. Przy naszych pensjach, w Hiszpanii nie stać nas na własny dach nad głową - stwierdziła uczestniczka protestu w Madrycie.

Pracownicy szpitala mieszkają w przyczepach kempingowych

To, jak poważna jest sytuacja dobrze pokazuje historia z Marbelli na południu kraju - tam kryzys mieszkaniowy uderzył w pracowników jednego ze szpitali. Niezdolni do opłacenia dachu nad głową, zmuszeni byli do szukania noclegu tam, gdzie popadnie.

- Ci, którzy mają szczęście posiadać przyczepę kempingową, śpią w nich. Wtedy odpoczywają zupełnie inaczej. To nie to samo, co po zakończonej zmianie położyć się w wygodnym łóżku, w pokoju z klimatyzacją - zwrócił uwagę Adrian Fernandez z niezależnego związku zawodowego urzędników i pracowników strefy budżetowej.

- Kolejnym wyzwaniem są temperatury. Mamy maj, a już jest dość gorąco. Za miesiąc sytuacja będzie nie do zniesienia - dodał.

Władze szpitala, po naciskach ze strony zdesperowanego personelu, udostępniły dla celów mieszkaniowych pobliski pustostan. - Oni chcą nas ulokować w budynku, który od 20 lat stoi całkowicie opuszczony: pomazany graffiti i zasiedlony przez squatersów i bezdomnych, którzy nie mieli się gdzie podziać - wskazał Juan Carlos Arjana z niezależnego związku zawodowego urzędników i pracowników strefy budżetowej. - Mamy do czynienia z regresem jeśli chodzi o standard życia - ocenił.

To samo mogą powiedzieć młodzi Hiszpanie, którzy dopiero zaczynają stawiać samodzielne kroki w życiu - według ostatnich wyliczeń, średnio na samo opłacenie najmu muszą przeznaczyć 99 procent swojego wynagrodzenia. Dlatego też większość z nich zazwyczaj do 30 roku życia jest skazana na mieszkanie z rodzicami.

