Świat

Hiszpanie nie mają gdzie mieszkać. Protestują przeciwko polityce mieszkaniowej

Protest w Madrycie
Hiszpanie nie mają gdzie mieszkać. Protestują przeciwko polityce mieszkaniowej
Hiszpanów coraz częściej nie stać na mieszkanie we własnym kraju i coraz głośniej przeciwko temu protestują. W weekend na ulice Madrytu wyszły tysiące ludzi, sprzeciwiając się rosnącym kosztom życia. Kryzys mieszkaniowy niektórych dotyka tak mocno, że muszą spać w przyczepach kempingowych. W poniedziałkowym wydaniu programu "Faktów o świecie" Marcin Masewicz przybliżył sytuację w Hiszpanii.

Na ulice Madrytu wyszły tysiące ludzi, których połączył lęk przed utratą dachu nad głową. Fundusze inwestycyjne, które niektórzy Hiszpanie nazywają potocznie "sępami", to tylko część szerszego problemu - tamtejszy rynek mieszkaniowy należy do jednego z najbardziej sprywatyzowanych w Europie.

Właściciele sami ustalają ceny najmu, systematycznie je podwyższając, zachęceni rosnącym zainteresowaniem ze strony turystów i kolejnymi falami imigrantów zarobkowych.

- Mam to szczęście, że dobrze zarabiam i stać mnie na opłaty, ale w tym roku czeka mnie przedłużenie najmu i bardzo się martwię. Jeśli właściciel mieszkania, w którym mieszkam, zbyt wysoko podniesie czynsz, będę musiał się wyprowadzić i przenieść do innej dzielnicy - powiedział jeden z protestujących.

- Mój los zależy od dobrej woli właściciela, a tak nie powinno być. Powinniśmy mieć większą pewność. Umowy na pięć lat to za mało. Co pięć lat wywracają nam życie do góry nogami - dodał.

Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii

Według Eurostatu, koszty związane z wynajmem mieszkań w Hiszpanii wzrosły ponad 13 procent w ciągu ostatniego roku. W odpowiedzi na wzrost społecznego niezadowolenia, rząd w Madrycie przyjął pod koniec kwietnia szeroki plan łagodzenia kryzysu.

Premier Sanchez i jego ekipa chcą przeznaczyć dodatkowe 7 miliardów euro na rozwój mieszkalnictwa komunalnego oraz wsparcie dla młodych najemców i osób kupujących mieszkania.

Publiczne mieszkania stanowią w Hiszpanii zaledwie 2 procent całego dostępnego zasobu na wynajem, gdy w sąsiedniej Francji odsetek ten sięga 14 procent.

- Dla rodzin brakuje porządnych mieszkań w przystępnych cenach. Obecnie nie mamy żadnych regulacji dotyczących czynszów, a raty kredytów hipotecznych są bardzo wysokie. Przy naszych pensjach, w Hiszpanii nie stać nas na własny dach nad głową - stwierdziła uczestniczka protestu w Madrycie.

Pracownicy szpitala mieszkają w przyczepach kempingowych

To, jak poważna jest sytuacja dobrze pokazuje historia z Marbelli na południu kraju - tam kryzys mieszkaniowy uderzył w pracowników jednego ze szpitali. Niezdolni do opłacenia dachu nad głową, zmuszeni byli do szukania noclegu tam, gdzie popadnie.

- Ci, którzy mają szczęście posiadać przyczepę kempingową, śpią w nich. Wtedy odpoczywają zupełnie inaczej. To nie to samo, co po zakończonej zmianie położyć się w wygodnym łóżku, w pokoju z klimatyzacją - zwrócił uwagę Adrian Fernandez z niezależnego związku zawodowego urzędników i pracowników strefy budżetowej.

- Kolejnym wyzwaniem są temperatury. Mamy maj, a już jest dość gorąco. Za miesiąc sytuacja będzie nie do zniesienia - dodał.

Władze szpitala, po naciskach ze strony zdesperowanego personelu, udostępniły dla celów mieszkaniowych pobliski pustostan. - Oni chcą nas ulokować w budynku, który od 20 lat stoi całkowicie opuszczony: pomazany graffiti i zasiedlony przez squatersów i bezdomnych, którzy nie mieli się gdzie podziać - wskazał Juan Carlos Arjana z niezależnego związku zawodowego urzędników i pracowników strefy budżetowej. - Mamy do czynienia z regresem jeśli chodzi o standard życia - ocenił.

To samo mogą powiedzieć młodzi Hiszpanie, którzy dopiero zaczynają stawiać samodzielne kroki w życiu - według ostatnich wyliczeń, średnio na samo opłacenie najmu muszą przeznaczyć 99 procent swojego wynagrodzenia. Dlatego też większość z nich zazwyczaj do 30 roku życia jest skazana na mieszkanie z rodzicami.

Tagi:
HiszpaniaRynek mieszkaniowy
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
