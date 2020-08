Poczobut: konfrontacja pomiędzy protestującymi a resortami siłowymi wydaje się nieunikniona

"Trwa karnawał wolności"

- W momencie, gdy do protestów dołączyły wszystkie zakłady pracy, Alaksandr Łukaszenka miał do wyboru: albo wysłać wojsko na ulice i strzelać ostrą amunicją - i to by była już masakra, tam byłyby setki, tysiące, być może ofiar - albo zrobić krok do tyłu. On zrobił krok do tyłu - powiedział w TVN24 dziennikarz Andrzej Poczobut.