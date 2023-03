Protestujący w Izraelu krzyczą, że "nie chcą być jak Polska". Wiceszef MSZ: strona izraelska nas o to pytała

Sprawy dotyczące ustroju sądownictwa to wewnętrzne sprawy każdego państwa - powiedział w radiu RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Odniósł się w ten sposób do trwających w Izraelu masowych protestów przeciwko kontrowersyjnej reformie wymiaru sprawiedliwości, postrzeganej jako próba wzmocnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej kosztem sądownictwa. - Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Sama strona izraelska nas o to pytała - poinformował wiceminister.

Rząd Izraela na czele którego stoi premier Benjamin Netanjahu, chce przeprowadzić reformy w wymiarze sprawiedliwości, które zakładają m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym parlamencie. Plany te doprowadziły do największej od lat fali protestów.

Przebywający w Tel Awiwie reporter "Faktów" TVN Jacek Tacik relacjonował, że protestujący skandowali między innymi takie hasła jak "Izrael to nie są Węgry, Izrael to nie jest Polska", nawiązując do tamtejszych zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Izraelczycy protestują przeciw reformie sądownictwa PAP/EPA/ABIR SULTAN

Jabłoński: dzielimy się naszymi doświadczeniami

W poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w wywiadzie dla RMF FM ujawnił, że strona polska prowadzi rozmowy z Izraelem dotyczące protestów wywołanych proponowaną reformą sądownictwa.

- W jakimś stopniu dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. Sama strona izraelska nas o to pytała - powiedział wiceminister. - Izrael interesował się tym, co działo się w Polsce. My się interesowaliśmy tym, co się dzieje w Izraelu - dodał.

Jabłoński wyraził przy tym opinię, że "sprawy dotyczące ustroju sądownictwa, to wewnętrzne sprawy każdego państwa". - Jak większość w Knesecie zdecydowała, że jest taka ustawa, a teraz są protesty społeczne, to Izrael będzie sam to rozwiązywał. Tak jak uzna za właściwe. To jest demokracja - tak jak każda demokracja z różnym problemami - ale jestem przekonany, że sobie poradzi stwierdził.

Protesty w Izraelu PAP/EPA/ABIR SULTAN

Burzliwa narada rządu

Prezydent Izraela Izaak Herzog wezwał w poniedziałek rząd do natychmiastowego wstrzymania reformy sądownictwa. "W imię dobra Izraela, w imię odpowiedzialności wzywam do natychmiastowego wstrzymania procesu legislacyjnego" - napisał na twitterze.

Protesty w Izraelu PAP/EPA/ABIR SULTAN

Wcześniej agencje poinformowały o burzliwej nocnej naradzie kryzysowej izraelskiego rządu, która ma być kontynuowana w poniedziałek.

W niedzielę wieczorem premier Benjamin Netanjahu zdymisjonował ministra obrony Joawa Galanta z powodu jego wypowiedzi, nawołujących do wstrzymania forsowanej przez rząd reformy sądownictwa. Decyzja ta wywołała kolejne antyrządowe protesty w Izraelu.

