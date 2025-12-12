Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prorosyjski polityk Aivo Peterson skazany w Estonii na 14 lat więzienia za zdradę

Tallin
Tallinn, stolica Estonii
Źródło: Reuters Archive
Prorosyjski polityk Aivo Peterson, jeden z założycieli partii KOOS (Razem), która wzywała do wystąpienia Estonii z NATO, został skazany na 14 lat więzienia za zdradę na rzecz Rosji.

Sąd w prowincji Harju na północy Estonii skazał w czwartek na 14 lat więzienia prorosyjskiego polityka Aivo Petersona za zdradę w interesie Federacji Rosyjskiej. Jego współpracownik Dmitrij Roots został skazany na 11 lat. Skazani mogą odwołać się od wyroku w ciągu 30 dni.

Obaj, zdaniem sądu, "pomagali Federacji Rosyjskiej w działaniach wpływu przeciw Estonii". Petersen - jak uznał sąd - uczestniczył w organizowanych przez Rosję wyjazdach na tereny okupowane Ukrainy.

Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Tatiana Serwetnyk

Peterson nagrywał tam i zamieszczał na platformach społecznościowych filmy, mające skłonić obywateli państw zachodnich i europejskich do zaprzestania wspierania Ukrainy.

Prorosyjski polityk skazany za zdradę

Były pogranicznik Peterson był jednym z założycieli partii KOOS (Razem), która wzywała do wystąpienia Estonii z NATO, obniżenia wydatków na obronę i ochrony pomników z czasów komunistycznych.

Nie znasz dobrze języka? Nie będziesz powołany do wojska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie znasz dobrze języka? Nie będziesz powołany do wojska

Nigdy nie został wybrany na stanowisko publiczne, ale w wyborach krajowych i europejskich zdobył znaczną liczbę głosów. Jemu, jak i Rootsowi, zarzucono też zdradę z powodu próby utworzenia organizacji obrony cywilnej, ale już bez poleceń ze strony rosyjskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
EstoniaRosja
Czytaj także:
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
WARSZAWA
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
METEO
AdobeStock_611102726
"Tacy ludzie, jak pan Kliś, doprowadzili do tego, że czasem przychodzi się wstydzić"
Ewelina Kwiatkowska
imageTitle
Późne kwalifikacje w Klingenthalu. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tajlandia, starcia na granicy z Kambodżą. Ewakuacja ludności
Rozwiązali parlament, kiedy na granicy wrze
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump: nie wiem, czy weźmiemy udział w spotkaniu na temat Ukrainy
Świat
Polski myśliwiec MiG-29
Awantura o samoloty, zarzuty dla pielęgniarek, ewakuacja szkoły
To warto wiedzieć
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
METEO
imageTitle
Lech uniknął porażki, ale ma czego żałować
EUROSPORT
Nicolas Sarkozy
Spędził w więzieniu 21 dni i napisał na ten temat książkę. "Modliłem się o to, żebym miał siłę"
Świat
imageTitle
Arcyważna wygrana Rakowa. Cel na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
imageTitle
Krótka przygoda Kowalskiego w Shoot Out 2025
EUROSPORT
imageTitle
Tego w Melbourne jeszcze nie było. Historyczna ceremonia i wyjątkowy gość
EUROSPORT
imageTitle
20 lat dyskwalifikacji za ustawianie meczów. Francuz odpocznie od tenisa
EUROSPORT
Mgła, zimno, noc
Prognoza zagrożeń IMGW. Tam warunki mogą być trudne
METEO
Donald Trump
Trump jest "bardzo sfrustrowany". "Nie chce więcej rozmów"
Świat
imageTitle
Wzniecili pożar na stadionie zasłużonego klubu. Nie mają nawet 15 lat
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
20 punktów Ukraińców. Zełenski: potrzebujemy gwarancji
Świat
Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę
BIZNES
imageTitle
Startują, choć nie powinni. Wszystko przez kuriozalny przepis
EUROSPORT
imageTitle
Unikatowe otwarcie meczu snookera. "W normalnej odmianie to nie przystoi"
EUROSPORT
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
WARSZAWA
Jacek Semaniak
Jacek Semaniak nie żyje
BIZNES
Magdalena Biejat - Janusz Cieszyński
Biejat w "Kropce nad i": wpuścili prezydenta w maliny
Polska
imageTitle
Kuriozalny gol pogrążył Jagiellonię
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Wszyscy o tym słyszeli, rozmawiali i wiedzieli. Oprócz prezydenta"
Polska
shutterstock_398163211
Gigant wycofuje reklamę. "Miała pokazywać stresujące momenty"
BIZNES
epa12585574
Na nic świetny początek. Legia z kolejną porażką
EUROSPORT
Spadochroniarz w Australii utknął na stateczniku
To nagranie mrozi krew w żyłach. Spadochroniarz uwolnił się nożem
Świat
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica