Tallinn, stolica Estonii Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sąd w prowincji Harju na północy Estonii skazał w czwartek na 14 lat więzienia prorosyjskiego polityka Aivo Petersona za zdradę w interesie Federacji Rosyjskiej. Jego współpracownik Dmitrij Roots został skazany na 11 lat. Skazani mogą odwołać się od wyroku w ciągu 30 dni.

Obaj, zdaniem sądu, "pomagali Federacji Rosyjskiej w działaniach wpływu przeciw Estonii". Petersen - jak uznał sąd - uczestniczył w organizowanych przez Rosję wyjazdach na tereny okupowane Ukrainy.

Peterson nagrywał tam i zamieszczał na platformach społecznościowych filmy, mające skłonić obywateli państw zachodnich i europejskich do zaprzestania wspierania Ukrainy.

Prorosyjski polityk skazany za zdradę

Były pogranicznik Peterson był jednym z założycieli partii KOOS (Razem), która wzywała do wystąpienia Estonii z NATO, obniżenia wydatków na obronę i ochrony pomników z czasów komunistycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie znasz dobrze języka? Nie będziesz powołany do wojska

Nigdy nie został wybrany na stanowisko publiczne, ale w wyborach krajowych i europejskich zdobył znaczną liczbę głosów. Jemu, jak i Rootsowi, zarzucono też zdradę z powodu próby utworzenia organizacji obrony cywilnej, ale już bez poleceń ze strony rosyjskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD