Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Wśród nich Polak

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Międzynarodowy Trybunał Karny
Źródło: Reuters
Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego zostali skazani zaocznie w Moskwie. Kary wahają się od trzech i pół do 15 lat więzienia. "Prezydium MTK działało bez żadnych legalnych podstaw i instruowało sędziów Izby Przygotowawczej, tak by wydali nielegalne nakazy aresztowania" - uzasadnił tę decyzję Urząd Prokuratora Generalnego Rosji. Wśród skazanych jest Polak.

Sąd w Moskwie skazał zaocznie ośmiu sędziów i prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze na kary do 15 lat więzienia za wydanie nakazów aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej - przekazał w piątek niezależny portal Mediazona, powołując się na komunikat prokuratury generalnej Rosji.

Zdaniem rosyjskiego sądu skazani winni są bezprawnego ścigania i zatrzymania, a także spiskowania w celu ataku na osoby objęte ochroną międzynarodową w celu sprowokowania wojny lub skomplikowania relacji międzynarodowych - poinformował portal.

Najwyższy wyrok - 15 lat - został wymierzony prokuratorowi Karimowi Khanowi. Pozostałych oskarżonych skazano na kary od trzech i pół do 15 lat pozbawienia wolności. Wśród skazanych w procesie jest Polak. To były sędzia i były prezes MTK Piotr Józef Hofmański. Był on sędzią trybunału od 2015 do 2024 roku, a prezesem od 2021 do 2024 roku, jako pierwszy Polak w historii tej instytucji.

W rozmowie z Onetem polski sędzia skomentował sprawę. - Kuriozalne jest to, że państwo, w tym przypadku Federacja Rosyjska, sięga po nielegalne środki do zwalczania instytucji, jaką jest MTK, a która została powołana przez społeczność międzynarodową po to, żeby ścigać naruszenia prawa międzynarodowego - stwierdził. Profesor Hofmański ocenił działania strony rosyjskiej jako "pozbawione podstawy prawnej" i "podejmowane w celu utrudnienia życia haskiemu trybunałowi".

Khan oskarżony o "nielegalne ściganie" rosyjskich obywateli

Rosyjski prokurator twierdził, że w lutym i marcu 2022 r. Khan "nielegalnie ścigał obywateli Rosji", a prezydium MTK "zleciło świadomie wydanie nielegalnych nakazów aresztowania". Wcześniej władze informowały, że sprawa przeciwko przedstawicielom MTK została wszczęta w związku z nakazami aresztowania Putina i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej.

Informacja o wpisaniu prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na listę osób ściganych przez Rosję ukazała się w maju 2023 roku, dwa miesiące od wydania przez MTK nakazu aresztowania prezydenta Władimira Putina pod zarzutem zbrodni wojennych w Ukrainie.

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina jako podejrzanego o zbrodnie wojenne, polegające na bezprawnych deportacjach do Rosji dzieci z okupowanych terenów Ukrainy. O to samo oskarżona została Lwowa-Biełowa. Jednakże Rosja nie ratyfikowała regulującego jurysdykcję MTK Rzymskiego Statutu i konsekwentnie odmawia uznania wyroków i decyzji trybunału.

Putin podróżujący pociągiem. Zdjęcie z listopada 2019 roku
"Zrobi jeden krok poza granice Rosji i trafi do Hagi"
Ukraińskie dzieci w Charkowie
"To nie tylko tragedia dzieci, ale naruszenie prawa międzynarodowego". ONZ przyjęło rezolucję
Nakaz aresztowania dwóch rosyjskich dowódców. Zełenski: sprawiedliwość jest nieunikniona
Autorka/Autor: aaw/akr

Źródło: PAP, Mediazona, The Moscow Times

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rosja Międzynarodowy Trybunał Karny Ukraina
