Świat

Nawrocki: Doskonale znamy rosyjską duszę. Nie ufamy intencjom Putina

Nawrocki i Stubb
Nawrocki: rozmawialiśmy przede wszystkim o bezpieczeństwie 
Źródło: TVN24
- Nie ufamy intencjom Putina i dlatego rozwijamy nasze siły zbrojne, nasze partnerstwo i sojusznicze relacje - powiedział prezydent Karol Nawrocki na wspólnej konferencji prasowej z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem. Nawrocki stwierdził, że Putin jest gotów, aby "uderzyć na kolejne państwa".

- Nasza wspólna historia, Finlandii i Polski, pokazuje, że i Polacy i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. O tym dyskutowaliśmy. Zarówno ja, jak i prezydent (Alexander Stubb - red.), nie ufamy, oczywiście, dobrym intencjom Władimira Putina - powiedział Karol Nawrocki. - Mamy głębokie przekonanie, że Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzyć na kolejne państwa - dodał prezydent Polski.

- Dlatego rozwijamy nasze siły zbrojne, nasze partnerstwo i sojusznicze relacje i budujemy odpowiedzialność naszych państw w obliczu zmiany architektury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Europy Północnej, państw nordyckich i państw bałtyckich - stwierdził Nawrocki.

Karol Nawrocki i Alexander Stubb w czasie wspólnej konferencji prasowej w Helsinkach
Karol Nawrocki i Alexander Stubb w czasie wspólnej konferencji prasowej w Helsinkach
Źródło: PAP

Prezydent Polski, który przebywa z wizytą w Helsinkach, powiedział, że rozmawiał ze Alexandrem Stubbem przede wszystkim o bezpieczeństwie. Przypomniał, że Finlandia ma najdłuższą granicę z Rosją, wynoszącą 1300 kilometrów.

Polska na pierwszym miejscu. Najnowszy raport NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska na pierwszym miejscu. Najnowszy raport NATO

Polska

Stubb: Polska i Finlandia muszą wzmacniać obronność NATO

Stubb podkreślił, że jest "zaszczytem i przywilejem, że Nawrocki wybrał Finlandię, jako jeden z pierwszych kierunków swoich podróży po objęciu urzędu prezydenta". Wskazał, że bliska współpraca między obydwoma państwami wynika m.in. z położenia geograficznego obu krajów oraz relacji z Rosją".

- Morze Bałtyckie i nasza pozycja krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO to coś, co nas łączy - dodał Stubb.

Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Okręty sojusznicze w Rydze. "Namacalny symbol naszego zaangażowania"

Poinformował, że on i Nawrocki zgodzili się, że Polska i Finlandia muszą wzmacniać obronność NATO oraz system odstraszania Rosji, która jest zagrożeniem długoterminowym. - Możliwy pokój czy wstrzymanie działań wojennych w Ukrainie nie znaczy, że możemy stracić czujność - ocenił.

Więcej sankcji? Nawrocki: to niezbędne

Nawrocki i Stubb podczas wspólnej konferencji w Helsinkach pytani byli m.in. o potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na Rosję przez USA.

Prezydent Nawrocki odpowiedział, że nie może mówić w imieniu amerykańskiego narodu, jednak w jego ocenie, kolejne pakiety sankcji są niezbędne. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe sankcje wpływają na gospodarkę Federacji Rosyjskiej.

- Popieram kolejne pakiety sankcji jak również sankcje wtórne - zaznaczył.

Prezydent Stubb podkreślił, że należy wykorzystać wszystkie możliwości, by wywierać presję na rosyjską gospodarkę i zaprzestać zakupów rosyjskiego gazu i ropy, a także wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa.

Stubb akcentował też, że część państw na świecie pośrednio lub bezpośrednio finansuje "rosyjska machinę wojenną" i - jak zauważył - jeżeli będziemy w stanie nałożyć sankcje na te państwa, to "być może wywrzemy jakiś wpływ na zakończenie wojny".

- Europa i Stany Zjednoczone koordynują teraz swoją politykę sankcyjną wobec Rosji i myślę, że to dobra wiadomość - dodał.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tas

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

