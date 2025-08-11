Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"

Prezydent Francji Emmanuel Marcon zaproponował w poniedziałek stworzenie międzynarodowych sił koalicyjnych z mandatem ONZ, których zadanie polegałoby na zwalczaniu terroryzmu i ustabilizowaniu Strefy Gazy - przekazała agencja Reuters.
Macron skrytykował też plany Izraela dotyczące zintensyfikowania operacji wojskowej w Strefie Gazy. Nazwał je nieuchronną katastrofą. "Ogłoszenie przez izraelski rząd rozszerzenia operacji w mieście Gaza i obozach Mawasi oraz ponownej okupacji zapowiada katastrofę o bezprecedensowej skali i krok w kierunku niekończącej się wojny" - przekazał Macron w oświadczeniu.
Decyzja o zajęciu Strefy Gazy
Decyzję o zajęciu Gazy podjął izraelski gabinet bezpieczeństwa. Według mediów kampania będzie wiązała się z przesiedleniem od 800 tysięcy do jednego miliona palestyńskich cywilów i może potrwać do pół roku. Władze nie podały jednak terminu rozpoczęcia operacji.
Rządy wielu państw świata wyraziły obawy, że nowa ofensywa jeszcze bardziej pogorszy tragiczną sytuację palestyńskich cywilów. W zrujnowanej wojną Strefie Gazy pogłębia się kryzys humanitarny. Z głodu i niedożywienia od początku roku zmarło ponad 200 Palestyńczyków, w tym blisko 100 dzieci.
Izraelska opozycja zgodnie skrytykowała plan Netanjahu, oceniając, że naraża on na śmierć wciąż więzionych przez terrorystów zakładników, a sama kampania może pociągnąć za sobą poważne straty wśród żołnierzy.
W sobotę wieczorem w Tel Awiwie wiele tysięcy osób demonstrowało przeciwko planom całkowitego zajęcia miasta Gaza.
Wojna w Strefie Gazy
Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, gdy bojownicy Hamasu przeprowadzili zmasowany atak na Izrael. Zginęło ponad 1200 osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych jako zakładnicy.
W odpowiedzi Izrael rozpoczął działania wojenne - intensywne bombardowania i ofensywę lądową na terenie Gazy. Ataki objęły nie tylko cele wojskowe, ale też dzielnice mieszkalne, szkoły i szpitale. Izrael tłumaczył, że celem są instalacje Hamasu ukryte w gęsto zaludnionych obszarach Gazy. Takie wyjaśnienia zdecydowanie odrzucają władze palestyńskie. ONZ i organizacje pomocowe alarmują, że sytuacja humanitarna w enklawie jest katastrofalna.
Autorka/Autor: kkop/lulu
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL