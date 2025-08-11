Logo strona główna
Świat

Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"

Emmanuel Macron
Izrael przeprowadza ataki w Strefie Gazy. Przesiedleni Palestyńczycy ryzykują życiem, by zdobyć jedzenie
Źródło: Reuters
Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował stworzenie międzynarodowych sił, które miałyby zwalczać terroryzm i ustabilizować sytuację w Strefie Gazy. Skrytykował też izraelski plan ofensywy.

Prezydent Francji Emmanuel Marcon zaproponował w poniedziałek stworzenie międzynarodowych sił koalicyjnych z mandatem ONZ, których zadanie polegałoby na zwalczaniu terroryzmu i ustabilizowaniu Strefy Gazy - przekazała agencja Reuters.

Macron skrytykował też plany Izraela dotyczące zintensyfikowania operacji wojskowej w Strefie Gazy. Nazwał je nieuchronną katastrofą. "Ogłoszenie przez izraelski rząd rozszerzenia operacji w mieście Gaza i obozach Mawasi oraz ponownej okupacji zapowiada katastrofę o bezprecedensowej skali i krok w kierunku niekończącej się wojny" - przekazał Macron w oświadczeniu.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

Decyzja o zajęciu Strefy Gazy

Decyzję o zajęciu Gazy podjął izraelski gabinet bezpieczeństwa. Według mediów kampania będzie wiązała się z przesiedleniem od 800 tysięcy do jednego miliona palestyńskich cywilów i może potrwać do pół roku. Władze nie podały jednak terminu rozpoczęcia operacji.

Rządy wielu państw świata wyraziły obawy, że nowa ofensywa jeszcze bardziej pogorszy tragiczną sytuację palestyńskich cywilów. W zrujnowanej wojną Strefie Gazy pogłębia się kryzys humanitarny. Z głodu i niedożywienia od początku roku zmarło ponad 200 Palestyńczyków, w tym blisko 100 dzieci.

Palestyńczycy w Strefie Gazy otrzymują posiłek zorganizowany przez organizację charytatywną. Zdjęcie z 4 sierpnia
Palestyńczycy w Strefie Gazy otrzymują posiłek zorganizowany przez organizację charytatywną. Zdjęcie z 4 sierpnia
Źródło: EPA

Izraelska opozycja zgodnie skrytykowała plan Netanjahu, oceniając, że naraża on na śmierć wciąż więzionych przez terrorystów zakładników, a sama kampania może pociągnąć za sobą poważne straty wśród żołnierzy.

W sobotę wieczorem w Tel Awiwie wiele tysięcy osób demonstrowało przeciwko planom całkowitego zajęcia miasta Gaza.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, gdy bojownicy Hamasu przeprowadzili zmasowany atak na Izrael. Zginęło ponad 1200 osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych jako zakładnicy.

Netanjahu: musimy "dokończyć robotę" przeciwko Hamasowi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Netanjahu: musimy "dokończyć robotę" przeciwko Hamasowi

W odpowiedzi Izrael rozpoczął działania wojenne - intensywne bombardowania i ofensywę lądową na terenie Gazy. Ataki objęły nie tylko cele wojskowe, ale też dzielnice mieszkalne, szkoły i szpitale. Izrael tłumaczył, że celem są instalacje Hamasu ukryte w gęsto zaludnionych obszarach Gazy. Takie wyjaśnienia zdecydowanie odrzucają władze palestyńskie. ONZ i organizacje pomocowe alarmują, że sytuacja humanitarna w enklawie jest katastrofalna.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

Strefa Gazy Francja Emmanuel Macron Konflikty wojskowe Izraela
