Stubb o strategii Trumpa wobec Rosji: próbował marchewki, teraz kij

Alexander Stubb, prezydent Finlandii, znany jest z dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. W najnowszym wywiadzie, opublikowanym 17 listopada w portalu Politico, komentował działania amerykańskiego przywódcy wobec Rosji.

- Stany Zjednoczone muszą forsować kolejne sankcje, aby sparaliżować rosyjski przemysł i w końcu zmusić Władimira Putina do negocjacji - mówił Stubb. Jego zdaniem nadszedł czas, by Waszyngton wywarł silniejszą presję na Kreml.

Stubb wspomniał o metodzie "marchewki i kija". - [Trump] spróbował marchewki na Alasce i w rozmowie telefonicznej z Putinem. A kiedy zdał sobie sprawę, że Rosjanie nie zamierzają się ruszyć i nie są zainteresowani pokojem, sięgnął po kij. W tej chwili jesteśmy w trybie kija - komentował fiński prezydent. Zaznaczył, że do Senatu trafił projekt ustawy o sankcjach, cieszący się poparciem zarówno demokratów, jak i republikanów, ale utknął w martwym punkcie czekając na zatwierdzenie przez Trumpa. W niedzielę wieczorem Trump powiedział, że proponowane przepisy "są dla niego w porządku", co ośmieliło Senat do podjęcia dalszych działań w poniedziałek .

Stubb jest zadowolony z wiodącej roli Waszyngtonu w dążeniach do zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą, ale zauważył, że biorąc pod uwagę "obecną sytuację, po rozmowach z Zełenskim" oraz "amerykańskimi i europejskimi przyjaciółmi w ciągu ostatnich tygodni" nie widzi "zawieszenia broni w planach".

- Najlepszym sposobem na przybliżenie zawieszenia broni jest wywieranie presji na Rosję i dalsze wspieranie Ukrainy - stwierdził. W zeszłym miesiącu Trump nałożył nowe sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, Rosnieft i Lukoil, co jak zauważa Politico, spotkało się z przychylną reakcją fińskiego przywódcy.

Stubb w poprzedniej rozmowie z Politico 30 września zapowiadał, że Trump użyje "kija", by ukarać Putina. - Widząc, że marchewki rzadko działają na Rosjan, przeszedł do etapu kija. Pozostaje tylko pytanie, jak duży będzie ten kij - mówił wówczas. - Prezydent Trump pracuje, jeśli nie całą dobę, to każdego dnia, próbując zakończyć wojnę. Ma w torbie 14 kijów - zażartował, odnosząc się do wspólnej pasji obu prezydentów, czyli gry w golfa.

Europejski przywódca o aktach dywersji w Polsce

Fiński prezydent skomentował również akty dywersji, do których doszło w Polsce w tym tygodniu. - To nowa normalność - mówił. - Moja rada to zachować spokój. Mieć trochę więcej "sisu". Nie denerwować się za bardzo.

"Sisu" to niemające odpowiednika w języku polskim fińskie słowo oznaczające wytrzymałość, odporność i hart ducha.