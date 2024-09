Premier w Kiszyniowie o "dobrym przykładzie dla całej Europy"

W środę po południu premier Donald Tusk przybył do Kiszyniowa, gdzie przywitał go mołdawski premier Dorin Recean. Na wspólnej konferencji prasowej Tusk powiedział, że "dzisiaj musimy zademonstrować pełną jedność Mołdawii i Polski w kontekście sytuacji w całym regionie, szczególnie w sprawie wojny w Ukrainie".

Premier zapewnił, że Polska będzie w "bliskiej kooperacji współpracować z Mołdawią nad jej procesem akcesyjnym do Unii Europejskiej". - Mołdawia to jest kraj nieduży, ale dumny, pełnoprawny. Mołdawia ma pełne prawo powiedzieć całej Europie, że rozszerzenie i bliska współpraca państw europejskich leży nie tylko w interesie Mołdawii, ale całej Europy - dodał.

Premier Mołdawii: od naszych polskich przyjaciół uczymy się, jak inteligentnie negocjować

Premier Mołdawii przekonywał, że Polska jest przykładem do naśladowania w "absorpcji funduszy europejskich" po dołączeniu do UE. - Po 20 latach od dołączenia (Polski do UE - red.) widzieliśmy, że tą drogą podążali z ogromną determinacją i odwagą po to, aby tworzyć u siebie w domu życie pełne dobrobytu - mówił.