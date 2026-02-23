Logo strona główna
Świat

Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy

Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji Robert Fico w Moskwie
Źródło: Reuters
Premier Słowacji Robert Fico powtórzył w niedzielę groźby, że jego kraj wstrzyma awaryjne dostawy energii elektrycznej na Ukrainę. - Jeśli prezydent Ukrainy sugeruje nam, że powinniśmy kupować gaz i ropę gdzie indziej niż w Rosji, mimo że jest to trudniejsze i droższe, a my tracimy duże pieniądze, mamy prawo odpowiedzieć - oświadczył w nagraniu.

Robert Fico przyznał, że w poniedziałek odwiedzi państwową słowacką sieć przesyłową energii elektrycznej (SEPS) i poprosi ją o wstrzymanie awaryjnych dostaw energii elektrycznej na Ukrainę. Stwierdził jednocześnie, że smutnym jest przedkładanie przez Unię Europejską interesów Ukrainy nad interesy swoich państw członkowskich.

- Nieufność wobec UE rośnie w brutalnym tempie i spowoduje, że UE nie będzie w stanie podejmować ważnych decyzji, które wymagają zgody wszystkich państw członkowskich UE - powiedział Fico i dodał, że problemem będzie zatwierdzenie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji, uzgodnienie na najbliższym szczycie środków wspierających konkurencyjność UE oraz sposobu obniżenia cen energii elektrycznej.

Premier oświadczył również, że wszelkie porozumienia pokojowe dotyczące konfliktu na Ukrainie muszą być przyjmowane tylko przy pełnym udziale Ukrainy. Fico stwierdził, że nie chce, aby kraj ten podzielił los Czechosłowacji z 1938 roku. Jednak według niego całe obciążenie wojną na Ukrainie bierze na siebie Europa, co, jak dodał, w obecnej sytuacji gospodarczej jest szaleństwem.

Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"

Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"

Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku

Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku

Wspomniał również słowa niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, że Europa musi zapewnić, aby Rosja nie była już w stanie prowadzić wojny ani militarnie, ani gospodarczo. - Oświadczenia niemieckiego kanclerza federalnego jasno pokazują, że wsparcie militarne dla Ukrainy będzie kontynuowane za wszelką cenę, bez względu na wyraźne porażki militarne Ukrainy, bez względu na to, że konflikt ten nie ma rozwiązania militarnego - stwierdził.

ROBERT ‌FICO
ROBERT ‌FICO
Źródło: DOMINIKA KORTVELYESIOVA/PAP/EPA

Zaatakowali Rosjanie, Fico wini Zełenskiego

Fico zarzuca Zełenskiemu celowe wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy poprzez rurociąg Przyjaźń, co ma mieć związek z wyborami na Węgrzech. Rurociąg w pobliżu stacji kompresorowej w Brodach na Ukrainie został zniszczony podczas rosyjskiego nalotu pod koniec stycznia. Premier, powołując się na źródła wywiadowcze, utrzymuje, że mógłby podjąć już normalną pracę.

Jedyna znajdująca się na terytorium Słowacji i należąca do węgierskiego koncernu MOL rafineria Slovnaft pracuje dzięki uwolnieniu przez rząd rezerw strategicznych. Rząd ogłosił stan wyjątkowy w sektorze naftowym.

Opracował Michał Malinowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Robert FicoSłowacjaUkraina
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica