Amerykańskie cła mają wejść w życie. Trudeau: będzie natychmiastowa i wyjątkowo silna odpowiedź

Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział w czwartek, że Kanada zareaguje natychmiast i zdecydowanie, jeżeli we wtorek Stany Zjednoczone nałożą na nią 25-procentowe cła zapowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa. Jak podkreślił, cła, o których mówi obecnie Trump są powiązane z kryzysem fentanylowym, a przez Kanadę dociera do USA mniej niż 1 procent tego narkotyku.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że zawieszone cła na import z Meksyku i Kanady zaczną obowiązywać we wtorek 4 marca . Ogłosił również nałożenie dodatkowej 10-procentowej taryfy na produkty z Chin . - Ma to związek z dalszym napływem fentanylu przez granice - dodał Trump, choć statystyki wskazują na znaczny spadek przemytu tego narkotyku.

Do wypowiedzi Trumpa odniósł się podczas czwartkowej konferencji prasowej w Montrealu premier Kanady Justin Trudeau. - Będziemy robić wszystko, by uniknąć ceł. Ale, jak powiedziałem, jeśli we wtorek te nieuzasadnione cła będą nałożone na Kanadę, będziemy przedstawiać natychmiastową i wyjątkowo silną odpowiedź, tak jak tego oczekują Kanadyjczycy - powiedział.