Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w przemówieniu do narodu, że w ostatnich dniach jego kraj zadał "miażdżące uderzenia" sojusznikom Iranu. - Przed Izraelem trudne dni, ale jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, a agresor, który zdecyduje się na atak z jakiejkolwiek strony, zapłaci za to wysoką cenę - mówił.

W wieczornym przemówieniu do narodu premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że jego kraj jest "na egzystencjalnej wojnie" przeciwko Iranowi i jego sojusznikom. - Od czasu naszego nocnego nalotu na Bejrut słyszymy groźby z każdej strony, ale jesteśmy gotowi na każdy scenariusz - podkreślił premier.

Netanjahu zaznaczył, że wojna potrwa długo i będzie wymagała od obywateli Izraela wytrzymałości. - Od jakiegoś czasu jestem pod presją, z wewnątrz kraju i z zagranicy, by zakończyć tę wojnę, ale nie usłuchałem tych głosów i nie słucham ich teraz - powiedział izraelski przywódca.

- Gdybym to zrobił, Izrael nie zlikwidowałby liderów Hamasu, nie zniszczyłby infrastruktury terrorystów, nie opanował granicy między Strefą Gazy i Egiptem i nie stworzył warunków, które przybliżają nas do sprowadzenia zakładników z Gazy, ale też osiągnięcia naszych celów w wojnie - wyliczył.

- Wszystko, co osiągnęliśmy w ostatnich miesiącach, zdobyliśmy dzięki temu, że się nie poddaliśmy, (...) ponieważ nie ulegliśmy presji, a to nie było łatwe - przyznał Netanjahu.

Przypomniał o nalocie na jemeński port Al-Hudajda w sobotę 20 czerwca, co było odwetem za atak bojowników Huti z użyciem dronów na Tel Awiw dzień wcześniej. Powiedział też o przeprowadzonym we wtorek wieczorem ataku na Bejrut, w którym zginął Fuad Szukr, dowódca wojskowy Hezbollahu. Był on bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzony w sobotę 27 lipca atak na kontrolowane przez Izrael Wzgórza Golan, w którym zginęło 12 dzieci i nastolatków.