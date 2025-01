Co najmniej pięć osób zginęło, dwa tysiące obiektów zostało zniszczonych, 130 tysięcy ludzi dostało polecenie ewakuacji w związku z pożarami szalejącymi w rejonie Los Angeles - podają w czwartek amerykańskie media. Donald Trump wskazał już winnego. W poście na swojej platformie Truth Social pisze o "rażącym braku kompetencji i złym zarządzaniu" Joe Bidena i gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma (którego nazwał Newscumem; ang. "scum" to szumowina).

Amerykański prezydent elekt stwierdził, że polityka środowiskowa Kalifornii przekierowuje słodką wodę w celu ochrony terenów podmokłych i dzikiej przyrody i to spowodowało, że w hydrantach brakuje wody. "Będę domagał się, aby ten niekompetentny gubernator pozwolił pięknej, czystej, słodkiej wodzie wpłynąć do Kalifornii! On jest temu winny" - napisał Trump w serii wpisów. Później dodał, że Newsom powinien ustąpić ze stanowiska gubernatora.

Ekolodzy przekonują, że problemem, który sprawia, że Kalifornia zmaga się z coraz bardziej dotkliwymi pożarami, są zmiany klimatu . Jak pisze portal CNN, "wysuszona ziemia i nieregularne upały sprawiły, że Los Angeles stało się beczką prochu, niezwykle podatną na dodatkowy katalizator w postaci silnych wiatrów, które rozprzestrzeniają pożary". Jednak w "grze dezinformacyjnej" Trumpa nie ma znaczenia, czy to, co mówi na temat Newsoma i pożarów, jest prawdą - ocenia amerykański nadawca.

Dlaczego Trump atakuje władze Kalifornii

Jak podkreśla CNN, "pojawią się uzasadnione pytania o poziom przygotowania Kalifornii i Los Angeles na pożary", a Newsom i urzędnicy miejscy zostaną wezwani do odpowiedzialności za wszelkie niepowodzenia. Jednak w tak dramatycznej sytuacji walka z żywiołem i pomoc poszkodowanym muszą być na pierwszym miejscu. - Ludzie uciekają, ludzie tracą życie, dzieci tracą szkoły, rodziny są rozdzielone, kościoły spalone, a ten facet chce to upolitycznić - stwierdził Newsom w rozmowie z CNN.

Gavin Newsom - kim jest?

W rozmowie z dziennikarzami gubernator Kalifornii zapewnił jednak wówczas, że "nigdy by się nie odwrócił od prezydenta Bidena i nie zna żadnego demokraty w swojej partii, który by tak postąpił". W połowie ubiegłego roku podkreślał, że jego zdaniem Biden jest wciąż odpowiednią osobą, by stać na czele państwa. - Spędziłem z nim wiele czasu. Znam Joe Bidena, wiem, co osiągnął przez ostatnie trzy i pół roku, wiem, do czego jest zdolny. Nie mam żadnych obaw - mówił.