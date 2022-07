Ściana ognia i człowiek wyłaniający się z płomieni. Dramatyczne nagranie z Hiszpanii

czytaj dalej

Komisja Europejska i Azerbejdżan podpisały w poniedziałek zobowiązanie do podwojenia zdolności przesyłowej południowego korytarza gazowego. Dzięki temu do Unii Europejskiej ma trafić co najmniej 20 miliardów metrów sześciennych azerskiego gazu rocznie do 2027 roku.