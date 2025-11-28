Logo strona główna
Świat

Wciąż rośnie liczba ofiar śmiertelnych tragicznego pożaru

Pożar wieżowców w Hongkongu
Kończy się akcja ratunkowa po tragicznym pożarze w Hongkongu. Jest prawie sto ofiar śmiertelnych
Źródło: TVN24
Liczba osób, które zginęły w pożarze wieżowców w Hongkongu, wzrosła do 94, a dziesiątki wciąż uznaje się za zaginione. W sprawie aresztowano dotychczas trzy osoby w związku z podejrzeniem o rażące zaniedbania.

Władze straży pożarnej zapowiedziały w piątek, że akcja ratunkowa zakończyła się. Teraz służby będą przeszukiwać wszystkie mieszkania, by upewnić się, że w środku nie ma więcej ofiar.

Według poprzednich meldunków liczba śmiertelnych ofiar wynosiła 83, obecnie mowa jest o co najmniej 94. Większość ciał znaleziono w dwóch z siedmiu wieżowców kompleksu Wang Fuk Court, które stanęły w ogniu w środę po południu. Spośród 76 rannych ponad 50 osób wciąż przebywa w szpitalach, z czego 12 jest w stanie krytycznym, a 28 w stanie ciężkim.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

Według straży pożarnej co najmniej 25 otrzymanych wezwań o pomoc nadal jest niezrealizowanych. Jeszcze w czwartek szef administracji miasta John Lee mówił o 276 osobach, z którymi dotychczas nie nawiązano kontaktu.

Mieszkańcy kompleksu Wang Fuk Court przekazali mediom, że nie słyszeli żadnych alarmów przeciwpożarowych, gdy wybuchł pożar. - Trzeba było dzwonić i pukać do drzwi, mówić im, żeby uciekali. Tak to wyglądało - relacjonował jeden z ocalałych.

Policja aresztowała trzech przedstawicieli firmy budowlanej odpowiedzialnej za trwający remont osiedla. Zarzuca się im "rażące zaniedbanie" i nieumyślne spowodowanie śmierci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tradycja, która mogła przyczynić się do "piekielnego pożaru"

Tradycja, która mogła przyczynić się do "piekielnego pożaru"

Coraz więcej zabitych, dziesiątki ludzi walczą o życie, setki zaginionych

Coraz więcej zabitych, dziesiątki ludzi walczą o życie, setki zaginionych

Najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od dekad

Eric Chan, główny sekretarz administracji Hongkongu, przekazał, że według podejrzeń policji do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia po i między budynkami przyczyniło się użycie "niespełniających norm", łatwopalnych siatek okalających bambusowe rusztowania i płyt piankowych, które zabezpieczały okna mieszkań. Chan uznał też za "niezbędne przyspieszenie całkowitego przejścia na metalowe rusztowania".

W mediach społecznościowych trwa jednak dyskusja na temat bezpieczeństwa charakterystycznych dla metropolii bambusowych rusztowań - część zwraca uwagę, że mimo trwającego wiele godzin pożaru, bambusowe instalacje w zasadzie nie uległy spaleniu.

Media zwracają uwagę, że to najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od 1948 roku, a zarazem największa tego typu katastrofa od czasu przekazania miasta Chinom w 1997 roku. Jest to jedna z najgęściej zaludnionych metropolii świata, w której znajduje się bardzo wiele mieszkalnych drapaczy chmur. Dzielnica Tai Po, gdzie doszło do pożaru, jest zamieszkana przez około 300 tysięcy osób.

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

ChinyHongkongpożar
