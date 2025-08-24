Pożar w rosyjskim porcie po ataku dronów

W ataku ukraińskiego drona na obwód saratowski zginęła co najmniej jedna osoba Źródło: Reuters/social media

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosyjski port Ust-Ługa znajduje się nad Bałtykiem, w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie kraju. W nocy z soboty na niedzielę spadające tam odłamki ukraińskich dronów wywołały pożar. Ogień objął terminal gazu skroplonego rosyjskiego koncernu Novatek - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko.

Według wstępnych doniesień, nie ma poszkodowanych. Jak dodał Drozdenko, nad portem zniszczono około 10 ukraińskich dronów.

Moment wybuchu pożaru przedstawia nagranie udostępnione przez korespondenta "The Wall Street Journal" Jarosława Trofimowa.

This video on social media is reportedly of the second Ukrainian strike on the key Russian gas and oil export port of Ust Luga on the Baltic. https://t.co/948Ma4zBEz pic.twitter.com/ctnyE2tQWM — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 24, 2025 Rozwiń Atak ukraińskich dronów na rosyjski port Ust-Ługa Źródło: X

Atak na przedsiębiorstwo w Syzraniu

Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoriszczew podał na Telegramie, że ukraińskie drony zaatakowały też przedsiębiorstwo w Syzraniu, ale według wstępnych informacji nie ma ofiar ani rannych.

Gubernator nie powiadomił, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo było celem ani czy atak spowodował szkody.

Agencja RIA Nowosti podała, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę 95 ukraińskich dronów. Do krótkotrwałego pożaru doszło też na terenie Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji.

Armia potwierdza: zaatakowaliśmy

Rosyjskie władze twierdziły wcześniej, że pożar w porcie Ust-Ługa, gdzie płonął terminal koncernu Novatek, wywołały odłamki zestrzelonych dronów. Według Sztabu Generalnego Ukrainy w obiekt ten trafiły drony.

"Terminal morski Ust-Ługa jest jednym z kluczowych hubów logistycznych Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim, który jest aktywnie wykorzystywany dla eksportu surowców energetycznych z zaangażowaniem tak zwanej floty cieni i z pominięciem sankcji międzynarodowych" - wyjaśnił sztab w komunikacie, który opublikował w niedzielę.

Port Ust-Ługa. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: AdobeStock

Poinformowano w nim, że Siły Operacji Specjalnych Ukrainy dokonały też ataków na obiekty logistyczne w obwodach biełgorodzkim i woroneskim, a także na rafinerię w Syzraniu, w obwodzie samarskim na południu Rosji.

"To przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i innych produktów naftowych, które dostarczane są dla wojsk Federacji Rosyjskiej" - przekazał Sztab Generalny Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD