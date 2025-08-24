Pożar w rosyjskim porcie po ataku dronów

Rosyjski port Ust-Ługa znajduje się nad Bałtykiem, w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie kraju. W nocy z soboty na niedzielę spadające tam odłamki ukraińskich dronów wywołały pożar. Ogień objął terminal gazu skroplonego rosyjskiego koncernu Novatek - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko.
Według wstępnych doniesień, nie ma poszkodowanych. Jak dodał Drozdenko, nad portem zniszczono około 10 ukraińskich dronów.
Moment wybuchu pożaru przedstawia nagranie udostępnione przez korespondenta "The Wall Street Journal" Jarosława Trofimowa.
Atak na przedsiębiorstwo w Syzraniu
Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoriszczew podał na Telegramie, że ukraińskie drony zaatakowały też przedsiębiorstwo w Syzraniu, ale według wstępnych informacji nie ma ofiar ani rannych.
Gubernator nie powiadomił, jakiego rodzaju przedsiębiorstwo było celem ani czy atak spowodował szkody.
Agencja RIA Nowosti podała, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę 95 ukraińskich dronów. Do krótkotrwałego pożaru doszło też na terenie Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji.
Armia potwierdza: zaatakowaliśmy
Rosyjskie władze twierdziły wcześniej, że pożar w porcie Ust-Ługa, gdzie płonął terminal koncernu Novatek, wywołały odłamki zestrzelonych dronów. Według Sztabu Generalnego Ukrainy w obiekt ten trafiły drony.
"Terminal morski Ust-Ługa jest jednym z kluczowych hubów logistycznych Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim, który jest aktywnie wykorzystywany dla eksportu surowców energetycznych z zaangażowaniem tak zwanej floty cieni i z pominięciem sankcji międzynarodowych" - wyjaśnił sztab w komunikacie, który opublikował w niedzielę.
Poinformowano w nim, że Siły Operacji Specjalnych Ukrainy dokonały też ataków na obiekty logistyczne w obwodach biełgorodzkim i woroneskim, a także na rafinerię w Syzraniu, w obwodzie samarskim na południu Rosji.
"To przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i innych produktów naftowych, które dostarczane są dla wojsk Federacji Rosyjskiej" - przekazał Sztab Generalny Ukrainy.
Autorka/Autor: os/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock