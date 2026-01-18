Pierwszy taki wyniki wyborów w Portugalii od 40 lat. Zapowiada się druga tura

Wybory samorządowe w Portugalii (październik 2025 r.) Źródło: Reuters

Antonio Jose Seguro z Partii Socjalistycznej wygrał w niedzielę pierwszą turę wyborów prezydenckich w Portugalii - wynika z sondażu exit poll ośrodka badawczego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. Seguro otrzymał poparcie na poziomie 30-35 procent i wyprzedził szefa prawicowo-populistycznej partii Chega, Andre Venturę, który uzyskał 20-24 procent głosów.

Wybory prezydenckie w Portugalii

Na trzecim miejscu uplasował się kandydat partii Inicjatywa Liberalna Joao Cotrim de Figueiredo. Zagłosowało na niego od 17 do 21 procent uczestników wyborów. Czwarte miejsce zajął emerytowany admirał Henrique Gouveia e Melo, startujący jako niezależny kandydat, z wynikiem 11-14 procent.

Jeśli wyniki sondażu potwierdzą się, to 8 lutego odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Seguro i Ventura.

Antonio Jose Seguro celebrujący pierwsze wyniki wyborów na prezydenta w Portugalii Źródło: PAP/EPA/JOSE COELHO

Rezultat niedzielnych wyborów jest porażką rządzącej Portugalią centroprawicowej koalicji Sojusz Demokratyczny (AD). Reprezentujący ją Luis Marques Mendes otrzymał bowiem od 8 do 11 procent głosów.

Wybory, w których startowało 11 kandydatów, przyniosły też porażkę ugrupowaniom radykalnej lewicy. Żaden z czwórki jej przedstawicieli, jak dowodzi exit poll, nie otrzymał więcej niż 3 procent poparcia.

Głosowanie odbyło się przy stosunkowo wysokiej frekwencji. Według ośrodka badawczego Uniwersytetu Katolickiego wyniosła ona od 57 do 63 procent. Przed pięcioma laty w wyborach prezydenckich uczestniczyło zaledwie 39,2 procent uprawnionych do głosowania.

Po ogłoszeniu sondażu 63-letni Seguro przekazał mediom, że wstrzyma się z oceną wyniku pierwszej tury wyborów do czasu publikacji oficjalnych wyników głosowania. Z kolei Ventura uznał, że exit poll dowodzi, iż "w Portugalii doszło do przebudzenia się prawicy".

"Nie pamiętam tak wielu złych emocji"

Tegoroczne wybory w Portugalii są pierwszymi od 40 lat, w których do wyłonienia prezydenta najprawdopodobniej konieczna będzie organizacja drugiej tury głosowania.

Oczekująca w niedzielę rano na otwarcie lokalu wyborczego na lizbońskim osiedlu Telheiras Maria Monteiro powiedziała, że zapamięta tę kampanię "ze złej strony".

Zaznaczyła, że spodziewała się "brutalnej" kampanii wyborczej, w której - jak powiedziała - część kandydatów stosowało "chwyty poniżej pasa".

- Na finiszu tej kampanii mieliśmy oskarżenia o korupcję, nadużywanie stanowisk publicznych, a nawet o wykorzystywanie seksualne. Nie pamiętam tak wielu złych emocji towarzyszących debacie politycznej w trakcie rywalizacji o najwyższy urząd w państwie - dodała 50-letnia mieszkanka portugalskiej stolicy.

Niedzielne głosowanie zakończyło się o godzinie 19.00 czasu miejscowego (20 w Polsce).

