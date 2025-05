Mąż stracił popęd seksualny. Żona dostanie odszkodowanie

Anja Rubik: nie możemy budować zdrowego, bezpiecznego społeczeństwa bez edukacji seksualnej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Sąd w Lizbonie nakazał spółce transportu miejskiego wypłatę 25 tysięcy euro żonie mężczyzny poszkodowanego w wypadku. 38-latek doznał rozległych obrażeń ciała, wskutek czego stracił popęd seksualny. "To bezpośrednio wpłynęło na ich pożycie małżeńskie", stwierdzono w orzeczeniu.

Spółka transportu miejskiego Carris została zobowiązana do wypłaty odszkodowania małżonce mężczyzny, który w następstwie tragicznego zdarzenia stracił popęd seksualny. Sąd w Lizbonie, stolicy Portugalii, orzekł, że firma, na terenie której podczas wypadku pracował poszkodowany, musi wypłacić jego żonie 25 tysięcy euro (ok. 106 tysięcy złotych). O orzeczeniu informowały we wtorek portugalskie media, m.in. telewizja CMTV.

Mężczyzna spadł z dachu i doznał licznych obrażeń

Do tragicznego zdarzenia doszło w 2014 r., kiedy to podczas pracy przy remoncie jednego z budynków spółki Carris doszło do wypadku. Mężczyzna spadł z dachu i doznał licznych obrażeń. Z akt sprawy wynika, że poszkodowany ucierpiał na skutek braku wymaganego zabezpieczenia, co miały zapewnić władze firmy na remontowanym obiekcie.

Sąd Apelacyjny w Lizbonie orzekł, że wypadek bezpośrednio wpłynął na życie małżeńskie pary. W orzeczeniu uznano, że utrata libido przez męża stanowi "stratę moralną" podlegającą odszkodowaniu. "W efekcie wypadku szkodę poniosła również żona rannego (…), to bezpośrednio wpłynęło na ich pożycie małżeńskie", stwierdzono.

Sąd podtrzymał także orzeczenie o przyznaniu mężczyźnie odszkodowania w wysokości 120 tysięcy euro (ok. 500 tysięcy złotych). "Intensywność odczuwanego bólu i dyskomfortu, okres, w którym był i będzie poddawany zabiegom i konsultacjom, doznane obrażenia i całkowita zależność od osób trzecich - takie szkody są bez wątpienia bardzo poważne, a żądana kwota nie jest wygórowana" - uzasadniono w orzeczeniu.