Nowe ustalenia po wypadku kolejki w Lizbonie. Media o przemilczanych informacjach

Wypadek kolejki w Lizbonie. Portugalskie media piszą o przemilczanych informacjach

Kluczowe fakty: Kolejkę Gloria po raz pierwszy uruchomiono w 1885 roku i jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii

Na początku września doszło do tragicznego wypadku - po pęknięciu liny kolejka wypadła z torów i uderzyła w ścianę budynku. Zginęło 16 osób.

Stacja CNN Portugal ustaliła nowe informacje w sprawie.

Według telewizji CNN Portugal, powołującej się na pracowników spółki, wypadki kolejki Gloria zdarzyły się w ubiegłym roku oraz w maju 2025 roku. Jak ustaliła stacja, nikt nie odniósł w nich obrażeń.

Carris nie tylko zataiła problemy kolejki Gloria, ale po katastrofie z 3 września przedstawiciele dyrekcji spółki negowali fakt, jakoby w ostatnich latach miało dochodzić do wypadków pojazdu, kursującego po starówce w Lizbonie - przekazano.

"Wewnątrz spółki Carris po katastrofie Glorii panuje atmosfera strachu oraz milczenia" - napisała dalej CNN Portugal.

Wypadek lizbońskiej kolejki

Do tragicznego zdarzenia na trasie kolejki Gloria, w wyniku którego zginęło 16 osób, doszło późnym popołudniem 3 września na skutek pęknięcia liny i wypadnięcia kolejki z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Śledztwo wykazało, że motorniczy podjął kilka prób hamowania, ale okazały się one nieskuteczne.

Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A.LOPES

Komisja ds. badania wypadku potwierdziła, że - kilka godzin przed zdarzeniem - odbyła się kontrola liny kolejki, ale inspektorzy nie byli w stanie określić jej stanu na całej długości. Część, która pękła, znajdowała się pod podłożem, które wymagało demontażu.

W wypadku śmierć poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Amerykanin oraz Ukrainiec. 22 osoby zostały ranne.

Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci Źródło: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

Szacuje się, że kolejka przewozi rocznie ponad trzy miliony pasażerów.

