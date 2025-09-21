Logo strona główna
Świat

Nowe ustalenia po wypadku kolejki w Lizbonie. Media o przemilczanych informacjach

Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Wypadek kolejki w Lizbonie. Portugalskie media piszą o przemilczanych informacjach
Źródło: TVN24, Reuters
Po tragicznym wypadku lizbońskiej kolejki Gloria portugalskie media ujawniają informacje o dwóch innych wypadkach, które miały być zatajane przez spółkę odpowiedzialną za transport w stolicy Portugalii. "Wewnątrz spółki Carris po katastrofie Glorii panuje atmosfera strachu oraz milczenia" - opisał CNN Portugal.
Kluczowe fakty:
  • Kolejkę Gloria po raz pierwszy uruchomiono w 1885 roku i jest jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy Portugalii.
  • Na początku września doszło do tragicznego wypadku - po pęknięciu liny kolejka wypadła z torów i uderzyła w ścianę budynku. Zginęło 16 osób. 
  • Stacja CNN Portugal ustaliła nowe informacje w sprawie.

Według telewizji CNN Portugal, powołującej się na pracowników spółki, wypadki kolejki Gloria zdarzyły się w ubiegłym roku oraz w maju 2025 roku. Jak ustaliła stacja, nikt nie odniósł w nich obrażeń.

Carris nie tylko zataiła problemy kolejki Gloria, ale po katastrofie z 3 września przedstawiciele dyrekcji spółki negowali fakt, jakoby w ostatnich latach miało dochodzić do wypadków pojazdu, kursującego po starówce w Lizbonie - przekazano.

"Wewnątrz spółki Carris po katastrofie Glorii panuje atmosfera strachu oraz milczenia" - napisała dalej CNN Portugal.

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lista wszystkich ofiar i przyczyny

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lista wszystkich ofiar i przyczyny

"Mnóstwo krzyczących ludzi, mnóstwo krwi". Świadkowie o tragicznym wypadku kolejki

"Mnóstwo krzyczących ludzi, mnóstwo krwi". Świadkowie o tragicznym wypadku kolejki

Wypadek lizbońskiej kolejki

Do tragicznego zdarzenia na trasie kolejki Gloria, w wyniku którego zginęło 16 osób, doszło późnym popołudniem 3 września na skutek pęknięcia liny i wypadnięcia kolejki z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Śledztwo wykazało, że motorniczy podjął kilka prób hamowania, ale okazały się one nieskuteczne.

Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A.LOPES

Komisja ds. badania wypadku potwierdziła, że - kilka godzin przed zdarzeniem - odbyła się kontrola liny kolejki, ale inspektorzy nie byli w stanie określić jej stanu na całej długości. Część, która pękła, znajdowała się pod podłożem, które wymagało demontażu.

W wypadku śmierć poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Amerykanin oraz Ukrainiec. 22 osoby zostały ranne.

Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Źródło: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

Szacuje się, że kolejka przewozi rocznie ponad trzy miliony pasażerów.

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIGUEL A.LOPES

Portugalia
