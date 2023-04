Kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło na portugalskie ulice. "Walczymy o miejsce do życia"

Spekulacja na rynku utrudnia nabywanie mieszkań

Podczas demonstracji pod hasłem "Dom do zamieszkania" ich uczestnicy wyszli na ulice z transparentami, na których było napisane m.in. "Kochanie, nie mamy domu", "Walczymy o miejsce do życia", "Chciałbym mieć dom, ale to tylko marzenie", "Nasze dzielnice to nie wasz biznes".