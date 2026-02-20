Logo strona główna
Świat

Półzanurzalna łódź i tony kokainy. Akcja służb

Meksykańska marynarka wojenna przechwyciła łódź podwodną transportującą do czterech ton kokainy
Meksykańskie służby przechwyciły półzanurzalną łódź przemytników
Źródło: Reuters
Meksykańska marynarka wojenna przechwyciła na Oceanie Spokojnym łódź podwodną transportującą do czterech ton kokainy - poinformował w czwartek minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch. W ciągu ostatniego tygodnia meksykańskie służby przejęły blisko 10 ton tego narkotyku.

Minister bezpieczeństwa Meksyku Omar Garcia Harfuch poinformował, że "w ramach trwającego nadzoru prowadzonego przez meksykańską marynarkę wojenną na wodach terytorialnych Meksyku, w Manzanillo w stanie Colima, personel meksykańskiej marynarki przechwycił półzanurzalną łódź transportującą 179 paczek zawierających około czterech tony kokainy i aresztował trzy osoby".

"W ciągu ostatniego tygodnia operacje morskie doprowadziły do ​​przejęcia prawie 10 ton tego narkotyku" - dodał. "To bezpośredni cios w struktury finansowe zorganizowanej przestępczości, uniemożliwiając dotarcie milionów dawek na ulice i chroniąc bezpieczeństwo meksykańskich rodzin" - dodał.

Meksykańska marynarka wojenna przechwyciła łódź podwodną transportującą do czterech ton kokainy
Meksykańska marynarka wojenna przechwyciła łódź podwodną transportującą do czterech ton kokainy
Źródło: Reuters

Akcje służb przeciwko przemytnikom narkotyków

Agencja AP poinformowała, że do interwencji meksykańskich służb doszło około 250 mil morskich (463 kilometrów) na południe od portu Manzanillo.

Władze Meksyku poinformowały, że konfiskaty dokonano na podstawie informacji wywiadowczych udostępnionych przez Dowództwo Północne USA oraz amerykańską Połączoną Międzyagencyjną Grupę Zadaniową Południe.

Szef Pentagonu: to nie był dobry dzień na przemyt narkotyków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef Pentagonu: to nie był dobry dzień na przemyt narkotyków

Z kolei marynarka wojenna Salwadoru ogłosiła w niedzielę przejęcie kokainy o wadze ponad sześciu ton. Marynarka przechwyciła łódź zarejestrowaną w Tanzanii, 380 mil (611 kilometrów) na południowy zachód od wybrzeża.

Nurkowie marynarki wojennej znaleźli 330 paczek kokainy ukrytych w zbiornikach balastowych łodzi. Aresztowano dziesięciu mężczyzn z Kolumbii, Nikaragui, Panamy i Ekwadoru.

Opracował Adam Styczek

Źródło: Reuters, AP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

MeksykNarkotyki
