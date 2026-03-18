Budynek tzw. centralnej sauny w Auschwitz Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

130 uczniów, uczestników inicjatywy Podróż Pamięci, oraz burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri odwiedziło kompleks byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W artykule relacjonującym wizytę znalazło się określenie "polskie obozy zagłady", potępiane przez polskie władze.

Ambasada RP we Włoszech przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że podjęła interwencję w redakcji rzymskiej gazety.

W relacji z wizyty znalazła się też informacja, że ma powstać memoriał ku czci Włochów wywiezionych do obozu Auschwitz-Birkenau.

Miejsce kaźni Żydów, Polaków i wielu innych narodowości

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Powstały dwa lata później Auschwitz II-Birkenau stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów.

W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tysięcy deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innych narodowości.

Na terytorium okupowanej Polski Niemcy założyli też wiele innych obozów koncentracyjnych i zagłady, między innymi w Majdanku, Treblince, Sobiborze, Warszawie i Krakowie.

W 1947 roku na obszarze byłych obozów w Oświęcimiu powstało Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Opracował Filip Czerwiński /tok