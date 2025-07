Dragon wraca na Ziemię. Tutaj Polak z załogą wpadną do oceanu  

Karol Wójcicki o możliwości ponownego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos Źródło: TVN24

Polska Agencja Kosmiczna wyjaśnia, że po przejściu kapsuły Dragon przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 kilometra nad Ziemią) i czterech głównych (około dwóch kilometrów na Ziemią).

Kapsułę wyłowi z oceanu statek należący - podobnie jak Dragon - do firmy SpaceX. Z jego pokładu śmigłowiec przetransportuje członków misji Ax-4 do Houston (Teksas, USA), a stamtąd samolot zabierze Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europy.

Jak wskazuje SpaceX, wodowanie kapsuły odbędzie się u wybrzeży San Diego.

Miejsce wodowania kapsuły Dragon Źródło: Space X

W tvn24.pl relacjonujemy powrót Polaka na Ziemię.

