Zbigniew Rau: Rosję można skutecznie odstraszyć tylko poprzez naszą jedność

- Ważną częścią naszego spotkania było wsparcie dla bohaterskiej ludności Ukrainy, która broni swojej wolności, ale też bezpieczeństwa naszych państw - powiedział. - Zgodziliśmy się co do tego, że Rosję można skutecznie odstraszyć tylko poprzez naszą jedność - zaznaczył.

Rau: w sprawie wejścia Szwecji i Finlandii do NATO jestem optymistą

Pytany o to, czy jego zdaniem wejście do NATO Szwecji i Finlandii to perspektywa "dni, tygodni, miesięcy czy roku", Rau odparł, że jest w tej sprawie optymistą - i że "w przeciwieństwie do wielu innych głosów, jakie pojawiają się w tej sprawie" uważa, iż ta kwestia zostanie rozwiązana "w duchu jedności i solidarności NATO".