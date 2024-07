Duńska prokuratura oskarżyła 39-letniego Polaka o napaść na premier Danii Mette Frederiksen. Grozi mu do ośmiu lat więzienia oraz wydalenie z Danii. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

W środę duńska prokuratura oskarżyła 39-letniego Polaka o napaść na premier Danii Mette Frederiksen, do której doszło na początku czerwca na placu Kultorvet w Kopenhadze. Mężczyzna jest polskim obywatelem, mieszkającym i pracującym w Danii. Sąd najpierw aresztował Polaka do 20 czerwca, a następnie przedłużył tę decyzję do 4 lipca.