TO WARTO WIEDZIEĆ

Pierwsze medale na igrzyskach, świetny debiut Polki, droga przez zamarznięty Bałtyk

Anna Twardosz
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Źródło: Reuters
W zimowych igrzyskach olimpijskich rozdano pierwsze medale. Dla polskiej zawodniczki Anny Twardosz sobotnie zmagania zakończyły się pobiciem życiowego rekordu. Zmarł amerykański wokalista i założyciel zespołu 3 Doors Down Brad Arnold. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 8 lutego.

POGODA NA DZIŚ

1. Rozdano pierwsze medale na igrzyskach olimpijskich

W zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sobotę rozdano pierwsze komplety medali. Pierwszym mistrzem włoskich igrzysk został alpejczyk Franjo von Allmen. Szwajcar najszybciej pokonał trasę zjazdu w Bormio.

>> Zobacz specjalny serwis o igrzyskach

Szwedka Frida Karlsson zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski w karierze, wygrywając bieg łączony (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną). Nie zawiodła Francesca Lollobrigida. Łyżwiarka szybka w dniu swoich 35. urodzin wygrała bieg na 3000 metrów. W konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie zwyciężyła Norweżka Anna Odine Stroem.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Transmisje i relacje w Eurosporcie oraz w HBO Max.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć

Wyjątkowe igrzyska. Co trzeba wiedzieć

Ciekawostki
Dopuszczeni do igrzysk mimo kontrowersji. "Jest jak jest"

Dopuszczeni do igrzysk mimo kontrowersji. "Jest jak jest"

Jakub Loska

2. Świetny debiut Polki na igrzyskach

Pierwszy dzień zimowych igrzysk olimpijskich zakończył się emocjonującym debiutem Anny Twardosz w konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie we włoskim Predazzo. 24-letnia Polka w pierwszej próbie pobiła rekord w jej karierze (96 metrów).

Ostatecznie zawodniczka na igrzyskach zajęła 10 miejsce.

Anna Twardosz
Anna Twardosz
Źródło: PAP

3. Nie żyje Brad Arnold

Amerykański wokalista i lider zespołu 3 Doors Down Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat. W maju 2025 roku muzyk ogłosił, że zdiagnozowano u niego zaawansowanego raka nerki, który dał przerzuty do płuc.

Wszystkie albumy 3 Doors Down, poza ostatnim "Us and the Night" z 2016 roku, weszły do pierwszej dziesiątki cotygodniowego zestawienia magazynu "Billboard" z najlepiej sprzedającymi się płytami w USA, przy czym dwie doszły do pierwszego miejsca.

Brad Arnold
Brad Arnold
Źródło: Jens Niering/PAP

4. Estonia otwiera drogę na Bałtyku

W związku z dużym zlodzeniem Bałtyku władze Estonii wytyczyły na Bałtyku pierwszą drogę lodową, łączącą wyspy Hiuma i Sarema.

Ma długość 17 kilometrów i jest oznaczona znakami drogowymi i gałązkami jałowca. Stanowi niezbędne połączenie między wyspami w czasie, gdy kursy promów są zawieszone z powodu złej pogody.

Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Źródło: Reuters

5. Waldemar Żurek przyjął mandat

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyjął mandat za popełnione wykroczenie drogowe - dowiedział się dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Szef resortu sprawiedliwości dostał też punkty karne.

Informacje potwierdził rzecznik ministra. Sprawa dotyczy nieustąpienia pierwszeństwa, gdy na pasy wchodziła piesza. Do sytuacji doszło w czasie nagrania wywiadu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Opracowała Aleksandra Sapeta /akw

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP

