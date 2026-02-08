Pierwsze medale na igrzyskach, świetny debiut Polki, droga przez zamarznięty Bałtyk

Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku Źródło: Reuters

1. Rozdano pierwsze medale na igrzyskach olimpijskich

W zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sobotę rozdano pierwsze komplety medali. Pierwszym mistrzem włoskich igrzysk został alpejczyk Franjo von Allmen. Szwajcar najszybciej pokonał trasę zjazdu w Bormio.

Szwedka Frida Karlsson zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski w karierze, wygrywając bieg łączony (10 km techniką klasyczną + 10 km techniką dowolną). Nie zawiodła Francesca Lollobrigida. Łyżwiarka szybka w dniu swoich 35. urodzin wygrała bieg na 3000 metrów. W konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie zwyciężyła Norweżka Anna Odine Stroem.

Igrzyska olimpijskie potrwają do 22 lutego. Transmisje i relacje w Eurosporcie oraz w HBO Max.

2. Świetny debiut Polki na igrzyskach

Pierwszy dzień zimowych igrzysk olimpijskich zakończył się emocjonującym debiutem Anny Twardosz w konkursie skoków kobiet na normalnym obiekcie we włoskim Predazzo. 24-letnia Polka w pierwszej próbie pobiła rekord w jej karierze (96 metrów).

Ostatecznie zawodniczka na igrzyskach zajęła 10 miejsce.

Anna Twardosz Źródło: PAP

3. Nie żyje Brad Arnold

Amerykański wokalista i lider zespołu 3 Doors Down Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat. W maju 2025 roku muzyk ogłosił, że zdiagnozowano u niego zaawansowanego raka nerki, który dał przerzuty do płuc.

Wszystkie albumy 3 Doors Down, poza ostatnim "Us and the Night" z 2016 roku, weszły do pierwszej dziesiątki cotygodniowego zestawienia magazynu "Billboard" z najlepiej sprzedającymi się płytami w USA, przy czym dwie doszły do pierwszego miejsca.

Brad Arnold Źródło: Jens Niering/PAP

4. Estonia otwiera drogę na Bałtyku

W związku z dużym zlodzeniem Bałtyku władze Estonii wytyczyły na Bałtyku pierwszą drogę lodową, łączącą wyspy Hiuma i Sarema.

Ma długość 17 kilometrów i jest oznaczona znakami drogowymi i gałązkami jałowca. Stanowi niezbędne połączenie między wyspami w czasie, gdy kursy promów są zawieszone z powodu złej pogody.

Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku Źródło: Reuters

5. Waldemar Żurek przyjął mandat

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyjął mandat za popełnione wykroczenie drogowe - dowiedział się dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Szef resortu sprawiedliwości dostał też punkty karne.

Informacje potwierdził rzecznik ministra. Sprawa dotyczy nieustąpienia pierwszeństwa, gdy na pasy wchodziła piesza. Do sytuacji doszło w czasie nagrania wywiadu.

