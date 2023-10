Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 8 października

1. Hamas zaatakował Izrael

W sobotę około godziny 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są doniesienia o kilkuset zabitych i ponad 1,5 tysiąca rannych po obu stronach.

"Izrael dosięgnie bojowników Hamasu w każdym miejscu, w którym się ukryją" - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu i zaapelował do ludności Gazy o opuszczenie terytoriów, na których przebywają bojownicy. Dodał też, że bojownicy Hamasu są odpowiedzialni za to, by przetrzymywanym przez nich zakładnikom nie stała się krzywda. Jeżeli będzie inaczej, Izrael wyrówna te krzywdy - cytuje premiera Reuters.