Wszczęto śledztwo wobec premiera. Niespełna rok wcześniej z urzędu usunięto prezydenta

Dochodzenie wobec premiera Peru

Dochodzenie ma związek ze śledztwem dziennikarzy stacji Panamericana Television, którzy w materiale wyemitowanym 17 września ujawnili, że premier Otarola ułatwił swojej znajomej, Rosie Rivera Bermeo, pracę w komisji Devida za niewspółmiernie wysoką do jej zadań pensję. Opiewa ona na równowartość 13,1 tys. euro (równowartość ok. 58 tys. zł), nie sprecyzowano jednak za jaki okres było to wynagrodzenie.