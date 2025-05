Turystyczna łódź napadnięta przez "piratów rzecznych"

Peru. Rzeka Amazonka na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Grupa turystów podróżująca po Amazonce w Peru została napadnięta przez "piratów rzecznych". Uzbrojeni mężczyźni okradli ich i pozostawili w trudno dostępnej dżungli. Do sprawy odniosła się już firma będąca organizatorem tej wycieczki.

Kluczowe fakty: "Piraci rzeczni" zmusili turystów do wykonania na ich konto przelewów pieniężnych.

"Najgorszy dzień mojego życia", opisała to doświadczenie jedna z ofiar napadu, Hiszpanka Elisabet de la Almudena.

Polskie MSZ odradza podróże na część obszarów Peru.

Elisabet de la Almudena opublikowała na TikToku nagranie, w którym powiedziała o napadzie, którego stała się ofiarą, płynąc łodzią po Amazonce wraz z sześcioletnią córką i rodzicami. Według jej relacji, 14 maja na pokład łodzi nagle weszło czterech mężczyzn uzbrojonych w pistolety i karabin maszynowy. Napastnicy, którzy określili się jako "piraci rzeczni", zmusili turystów do zalogowania się w aplikacjach bankowych i przesłania pieniędzy jednemu z napastników.

"Piraci rzeczni" zaatakowali turystów

- Umówiliśmy się na rodzinną, krajoznawczą wycieczkę - powiedziała Elisabet de la Almudena, opowiadając o tym "najgorszym dniu w życiu". Turystka dodała, że po kradzieży napastnicy zabrali całą grupę w głąb dżungli. Tam kilkunastu pasażerów łodzi, w tym osoby starsze i dzieci, mieli zostać uwięzieni i pozostawieni przez kolejną godzinę do chwili, gdy mieszkająca w okolicy rodzina znalazła ich i pomogła wrócić do miasta Iquitos.

Hiszpańska turystka w opublikowanym nagraniu stwierdziła, że firma wycieczkowa odpowiedzialna za ten rejs nie posiadała urządzenia GPS ani specjalnego protokołu bezpieczeństwa na takie sytuacje. Firma zaprzeczyła jednak tym twierdzeniom w oświadczeniu opublikowanym we wtorek. "Od razu aktywowaliśmy nasze protokoły bezpieczeństwa, zaoferowaliśmy pomoc poszkodowanej grupie i aktywnie współpracujemy przy dochodzeniu" - czytamy w dokumencie Canopy Tours Iquitos cytowanym przez "Guardian". Firma przekazała również, że w reakcji na zdarzenie usprawniła swoje środki bezpieczeństwa, w tym monitoring GPS i zacieśniła współpracę z policją rzeczną.

Podróżowanie po Peru

Brytyjski dziennik odnotował, że ryzyko napadu z bronią w ręku w Peru jest niskie, jednak Departament Stanu USA ostrzega swoich obywateli, aby "zachowali większą ostrożność" w niektórych częściach kraju ze względu na "przestępczość, niepokoje społeczne i ryzyko porwania".

Polski MSZ ze względów bezpieczeństwa odradza wszelkie podróże do północno-wschodniej części kraju przy granicy z Kolumbią wzdłuż rzeki Putumayo oraz do regionu VRAEM, który obejmuje dolinę rzek Apurimac, Ene i Mantaro we wschodnich prowincjach: Huanta i La Mar w regionie Ayacucho, prowincje Tayacaya i Churcampa w regionie Huancavelica, prowincje Satipo, Huancayo i Concepción w regionie Junin oraz prowincję La Convención w regionie Cusco.