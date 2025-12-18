Wokalista porażony prądem na scenie w klubie. Dramatyczne nagranie

Peru. Lima na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na trwającym niespełna 20 sekund nagraniu, które obiegło media społecznościowe, widać moment, gdy wokalista i gitarzysta Carlos Suarez chwyta mikrofon na scenie, po czym upada, krzycząc z bólu.

Rozwiń

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że muzyk zespołu Mi mejor amigo Scott został rażony prądem podczas koncertu w klubie w centrum Limy 13 grudnia. "Szybka interwencja jednego z jego kolegów, który gołymi rękami odłączył mikrofon, była kluczowa dla zapobieżenia tragicznemu wypadkowi" - pisze portal gazety "El Universal".

Muzyk porażony prądem na scenie

Suarez w tym tygodniu opublikował na Instagramie nagranie, w którym poinformował, że doznał oparzeń, jednocześnie podkreślił, że nie odniósł "poważnych obrażeń", a jego stan jest "stabilny". - Dziękuję za troskę - mówi muzyk w oświadczeniu w formie wideo.

Mi Mejor Amigo Scott to peruwiański zespół "obecny na lokalnej scenie alternatywnej" - odnotował portal TV Azteca.