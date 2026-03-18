USA wysłały drony LUCAS (skrót od Low-cost Unmanned Combat Attack System) na Bliski Wschód pod koniec ubiegłego roku - napisała gazeta "The Wall Street Journal".
- Po zaledwie kilku latach nadal to udoskonalamy i tworzymy coś, co możemy produkować masowo - powiedział we wtorek na konferencji branżowej Emil Michael, podsekretarz wojny ds. badań i inżynierii.
- [Drony LUCAS - red.] Dotychczas działają bardzo dobrze i udowodniono, że są przydatnym narzędziem w arsenale - dodał. Jak podał, firma SpektreWorks wyprodukowała dziesiątki tych dronów. Nie wiadomo, ile bezzałogowców wykorzystano w walkach.
USA chcą stawiać na tańsze sposoby walki
Drony uderzeniowe FLM-136 LUCAS zostały użyte przez USA po raz pierwszy w warunkach bojowych w wojnie z Iranem. Maszyna kosztuje około 35 tysięcy dolarów i ma zasięg ponad 700 kilometrów.
Bloomberg donosi, że mają one zastąpić droższe pociski manewrujące, których koszt może sięgać milionów dolarów.
Bezzałogowce są kopią irańskich Shahedów, którymi Irańczycy atakują sąsiadów i cele USA, a które Rosja wykorzystuje podczas wojny na Ukrainie.
Źródło: PAP, Bloomberg
