Akcja "Purple Music" i telefon szefa Telegrama

"Wall Street Journal" podaje, że służby wywiadowcze Francji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich włamały się do iPhone'a szefa Telegrama Pawła Durowa w ramach wspólnej operacji w 2017 roku. Według dziennika rok później prezydent Francji Emmanuel Macron proponował Rosjaninowi francuskie obywatelstwo.

Jak podał "Wall Street Journal", Paweł Durow był celem wspólnej wywiadowczej operacji Francji i ZEA pod kryptonimem "Purple Music". Powodem włamania na jego telefon miały być niepokoje dotyczące używania Telegrama przez tzw. Państwo Islamskie do werbunku i planowania ataków.

Mimo to już rok później podczas lunchu w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron oferował Durowowi francuskie obywatelstwo, które ostatecznie otrzymał w 2021 r. Francuskie władze twierdzą, że w istocie to Durow zwrócił się do Macrona.