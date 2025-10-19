Prorosyjski nacjonalista odsunięty. Jest tymczasowa prezydentka Republiki Serbskiej

Milorad Dodik na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Agencja Reutera podkreśla, że jest to pierwsze działanie parlamentu Republiki Serbskiej, świadczące o formalnym uznaniu przez niego odejścia prezydenta Milorada Dodika ze stanowiska.

Ana Triszić Babić, bliska sojuszniczka Dodika, będzie sprawowała urząd do czasu wyłonienia nowego prezydenta w wyborach zaplanowanych na 23 listopada.

#BREAKING #Bosnia Ana Trišić Babić was appointed Acting President of the Republic of Srpska by the National Assembly, serving until November 23, when early elections are supposed to take place. pic.twitter.com/59Hb8GIx0X — The National Independent (@NationalIndNews) October 18, 2025 Rozwiń

Parlament Republiki Serbskiej anulował również szereg separatystycznych ustaw, przyjętych w ciągu ostatniego roku, odkąd Dodik został oskarżony o utrudnianie wykonywania decyzji Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej w BiH. Urzędnik ten odpowiada za wdrażanie postanowień układu pokojowego z Dayton, który zakończył wojnę toczącą się w Bośni i Hercegowinie w latach 90. XX wieku.

Milorad Dodik na koncercie galowym w Moskwie, 8 maja 2025 Źródło: LEXANDR KRYAZHEV / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / EPA / PAP

Dodik usunięty z urzędu

Dodik, objęty sankcjami USA i kilku państw europejskich, jest prorosyjskim nacjonalistą, który chce odłączenia Republiki Serbskiej od BiH i przyłączenia jej do Serbii. Dotychczas odrzucał on decyzję Centralnej Komisji Wyborczej o usunięciu go z urzędu.

Sąd pierwszej instancji skazał w lutym Dodika na rok więzienia i sześcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych za utrudnianie wykonywania decyzji Wysokiego Przedstawiciela Wspólnoty Międzynarodowej w BiH. Później wyrok ten potwierdził sąd apelacyjny. Dodik, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, zamienił karę więzienia na grzywnę.

Bośnię i Hercegowinę tworzą trzy podmioty - zamieszkana w większości przez Serbów Republika Serbska, Federacja Bośni i Hercegowiny, w której dominują bośniaccy muzułmanie i Chorwaci, oraz niewielki Dystrykt Brczko. Republika Serbska i Federacja BiH mają własnych prezydentów, rządy, parlamenty i są połączone słabymi instytucjami centralnymi z siedzibą w Sarajewie.

Podział administracyjny Bośni i Hercegowiny Źródło: PAP/dpa

OGLĄDAJ: TVN24 HD