Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tak wyglądała parada w Londynie. Uwagę przykuli księżna Kate i książę George

|
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Trooping the color. Parada i urodziny króla Karola III
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT/EPA/PAP
W Londynie odbyła się coroczna parada wojskowa z udziałem rodziny królewskiej. Tradycyjnie to też urodziny monarchy. Uwieńczeniem obchodów był pokaz Królewskich Sił Powietrznych. Uwagę obserwatorów przykuło zachowanie jednego z książąt oraz strój księżnej Kate.

Trooping the Colour to uroczysta parada wojskowa, która odbywa się co roku w czerwcu z okazji urodzin brytyjskiego monarchy. W tym roku tradycyjnie wyruszyła z Pałacu Buckingham wzdłuż Horse Guards Parade (placu defilad w centrum Londynu).

Tłumy zebrane na trasie mogły zobaczyć i powitać członków rodziny królewskiej. Obok króla Karola III i królowej Kamili byli książę William i księżna Kate z dziećmi, księżniczka Anna, jedyna córka królowej Elżbiety II i księcia Filipa oraz książę Edynburga Edward - najmłodszy brat króla.

Rodzina królewska na paradzie Trooping the Colour 2026
Książę William
Książę William
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDY RAIN
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Parada z udziałem rodziny królewskiej w Londynie

Parada jest jednym z największych królewskich i wojskowych widowisk w Wielkiej Brytanii - podkreśla BBC. Kulminacją wydarzenia był przelot zespołu akrobacyjnego Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii - Red Arrows.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Źródło zdjęcia: MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT/EPA/PAP

Rodzina królewska obserwowała ten moment z balkonu Pałacu Buckingham.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

W uroczystości wzięło udział ponad 1400 członków sił zbrojnych, 200 koni i 400 członków orkiestry. Obecny był także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer z żoną Victorią Starmer.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Źródło zdjęcia: MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT/EPA/PAP

Księżna Kate jak Diana

Strój księżnej Kate w trakcie sobotniej parady wywołał w brytyjskich mediach skojarzenia ze strojem księżnej Diany z 1987 roku. To też nie pierwszy raz, gdy modowe wybory księżnej Walii są zestawiane ze stylizacjami pierwszej żony króla.

Uwagę obserwatorów wydarzenia przykuł też najstarszy syn Williama i Kate. Na nagraniu udostępnionym przez "The Telegraph" widać, jak książę George zasłania twarz i próbuje powstrzymać kichnięcie, podczas gdy rodzina królewska pozdrawia zebrane tłumy z balkonu Pałacu Buckingham.

George jest drugi w kolejce do tronu, zaraz po Williamie.

Oprócz tłumów zwolenników brytyjskiej rodziny królewskiej na paradzie pojawili się także przedstawiciele antymonarchistycznej organizacji Republic. Byli szczególnie hałaśliwi, gdy przez plac przejeżdżał królewski powóz, krzycząc "precz z Koroną!" i "nie jesteś naszym królem!" - relacjonowała BBC. Demonstranci trzymali w rękach także zdjęcia z wizerunkiem Andrzeja - brata króla, któremu odebrano królewskie tytuły z powodu jego powiązań z przestępcą seksualnym Jefrreyem Epsteinem.

Odznaczenie dla kompozytorki polskiego pochodzenia

Uroczystościom towarzyszyło ogłoszenie tytułów i odznaczeń nadawanych przez monarchę. Tym razem na liście znalazła się brytyjska kompozytorka polskiego pochodzenia Roxanna Panufnik, odznaczona OBE, czyli Orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy, za działalność muzyczną oraz charytatywną.

Panufnik skomponowała utwór "Sanctus", który zabrzmiał podczas koronacji Karola III.

Dlaczego brytyjski monarcha świętuje urodziny dwa razy w roku?

Tradycja organizacji uroczystego przeglądu wojsk zwanego Trooping the Colour sięga XVI wieku, a od połowy XVII wieku wiąże się z oficjalnymi urodzinami brytyjskiego monarchy. Czerwiec w pewnym momencie wytypowano, by zapewnić możliwie korzystną pogodę na publiczne świętowanie.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Parada królewska w Wielkiej Brytanii
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Każdego roku brytyjscy władcy świętują zatem urodziny dwukrotnie - kalendarzowe w dniu rocznicy przyjścia na świat (król Karol III urodził się 14 listopada 1948 roku) oraz w czasie Trooping the Colour w czerwcu. Panujący monarcha ma 77 lat.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: BBC, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Zespół jelita nadwrażliwego może mieć różne postaci, między innymi biegunkową i zaparciową
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?
Zuzanna Kuffel
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
Sejm Wita
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaKról Karol III
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Bocian w blocie
Nie wiedzieli do końca, kogo ratują. "Było zdziwienie"
METEO
imageTitle
Vinicius Junior uchylił rąbka tajemnicy. "Porozmawiamy po mundialu"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Konferencja z konfliktem w tle. Zełenski przyjedzie do Gdańska?
Polska
Karolina Fronik i Marta Kowalska
Sukces przyszedł z zaskoczenia. Jak młode filmowczynie z Polski zachwyciły Nowy Jork
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Russell wywalczył pole position w Barcelonie
EUROSPORT
Lej kondensacyjny w rejonie miejscowości Nowa Różanka
Lej kondensacyjny pojawił się na Mazurach
METEO
Burza, dynamiczna pogoda
Gdzie jest burza? Tu należy uważać na pogodę
METEO
Karol Nawrocki
"Dobra i zła" wiadomość dla Karola Nawrockiego
Polska
imageTitle
Mistrz wielkoszlemowy pokonany. Majchrzak w finale turnieju ATP
EUROSPORT
Działania policji na posesji w Lutoryżu
32 płody zakopane na posesji. Patomorfolożka aresztowana
Rzeszów
imageTitle
Ważny tydzień przed Chwalińską. W grze dzika karta do Wimbledonu
EUROSPORT
imageTitle
Isaac del Toro dał popis na Grand Colombier
EUROSPORT
imageTitle
Kradziono go dwukrotnie, próbował nawet Hitler
EUROSPORT
25. Parada Równości
"Parada jest taka sama jak Warszawa - otwarta, tolerancyjna i różnorodna"
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Donald Trump w Davos
Kulisy zaproszenia Nawrockiego na urodziny Trumpa
W kuluarach
Lato, chmury, burza, gorąco
Nawet 28 stopni. Wiemy, kiedy zrobi się gorąco
METEO
imageTitle
Obrońcy tytułu poza finałem Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Marciniak wkracza do gry. Znów posędziuje Messiemu
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna miał znęcać się nad psem
Bił psa i podnosił go za obrożę
Trójmiasto
Władimir Putin
Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. "Systemowe działanie Rosji"
Łukasz Figielski
Mężczyzna udostępnił dane do konta (zdjęcie ilustracyjne)
Wydał wszystkie oszczędności, zaciągnął kredyty
WARSZAWA
45 min
pc
Armenia zagłosowała wbrew Putinowi. Ten odpowiada sankcjami
Podcast o zagranicy
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Lotniska opanowane przez gangi. Mimo to American Airlines przywraca połączenia
BIZNES
imageTitle
Świetny występ Polki w Pirenejach
EUROSPORT
Parada równości
Tusk: musimy się przyzwyczaić do tego, że nadszedł czas
Polska
Namiot
Namiot zawalił się podczas mszy. Ofiara śmiertelna, wielu rannych
METEO
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Tak spawacz stał się milionerem. "Nie miałem pojęcia, że to urośnie do takich rozmiarów"
BIZNES
imageTitle
Zdobywca Złotej Piłki apeluje: Dajcie mu spokój! To przecież nadal człowiek
EUROSPORT
Zdewastowany sprzęt medyczny na SOR szczecińskiego szpitala
Zdemolował SOR, ewakuowali pacjentów
Szczecin
Młynki
Ciało 75-latka na leśnym parkingu. Zatrzymany mężczyzna
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica