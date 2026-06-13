Świat Tak wyglądała parada w Londynie. Uwagę przykuli księżna Kate i książę George Oprac. Aleksandra Sapeta |

Trooping the color. Parada i urodziny króla Karola III Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT/EPA/PAP

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Trooping the Colour to uroczysta parada wojskowa, która odbywa się co roku w czerwcu z okazji urodzin brytyjskiego monarchy. W tym roku tradycyjnie wyruszyła z Pałacu Buckingham wzdłuż Horse Guards Parade (placu defilad w centrum Londynu).

Tłumy zebrane na trasie mogły zobaczyć i powitać członków rodziny królewskiej. Obok króla Karola III i królowej Kamili byli książę William i księżna Kate z dziećmi, księżniczka Anna, jedyna córka królowej Elżbiety II i księcia Filipa oraz książę Edynburga Edward - najmłodszy brat króla.

Rodzina królewska na paradzie Trooping the Colour 2026 Książę William Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDY RAIN Parada królewska w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP Parada królewska w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Parada z udziałem rodziny królewskiej w Londynie

Parada jest jednym z największych królewskich i wojskowych widowisk w Wielkiej Brytanii - podkreśla BBC. Kulminacją wydarzenia był przelot zespołu akrobacyjnego Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii - Red Arrows.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT/EPA/PAP

Rodzina królewska obserwowała ten moment z balkonu Pałacu Buckingham.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

W uroczystości wzięło udział ponad 1400 członków sił zbrojnych, 200 koni i 400 członków orkiestry. Obecny był także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer z żoną Victorią Starmer.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT/EPA/PAP

Księżna Kate jak Diana

Strój księżnej Kate w trakcie sobotniej parady wywołał w brytyjskich mediach skojarzenia ze strojem księżnej Diany z 1987 roku. To też nie pierwszy raz, gdy modowe wybory księżnej Walii są zestawiane ze stylizacjami pierwszej żony króla.

Kate channels Diana at Trooping the Colour with near-identical outfit to late mother-in-law's 1987 Catherine Walker look https://t.co/z8nMU8JVII — Daily Mail (@DailyMail) June 13, 2026 Rozwiń Strój księżnej Kate w trakcie parady w Londynie Źródło: X

Uwagę obserwatorów wydarzenia przykuł też najstarszy syn Williama i Kate. Na nagraniu udostępnionym przez "The Telegraph" widać, jak książę George zasłania twarz i próbuje powstrzymać kichnięcie, podczas gdy rodzina królewska pozdrawia zebrane tłumy z balkonu Pałacu Buckingham.

George jest drugi w kolejce do tronu, zaraz po Williamie.

Prince George struggled to hold back a sneeze while watching the annual Trooping the Colour flypast.



🔗: https://t.co/j1m4vTJDal pic.twitter.com/DQudLApM5o — The Telegraph (@Telegraph) June 13, 2026 Rozwiń Książę George w trakcie parady królewskiej w Londynie Źródło: X

Oprócz tłumów zwolenników brytyjskiej rodziny królewskiej na paradzie pojawili się także przedstawiciele antymonarchistycznej organizacji Republic. Byli szczególnie hałaśliwi, gdy przez plac przejeżdżał królewski powóz, krzycząc "precz z Koroną!" i "nie jesteś naszym królem!" - relacjonowała BBC. Demonstranci trzymali w rękach także zdjęcia z wizerunkiem Andrzeja - brata króla, któremu odebrano królewskie tytuły z powodu jego powiązań z przestępcą seksualnym Jefrreyem Epsteinem.

Odznaczenie dla kompozytorki polskiego pochodzenia

Uroczystościom towarzyszyło ogłoszenie tytułów i odznaczeń nadawanych przez monarchę. Tym razem na liście znalazła się brytyjska kompozytorka polskiego pochodzenia Roxanna Panufnik, odznaczona OBE, czyli Orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy, za działalność muzyczną oraz charytatywną.

Panufnik skomponowała utwór "Sanctus", który zabrzmiał podczas koronacji Karola III.

Dlaczego brytyjski monarcha świętuje urodziny dwa razy w roku?

Tradycja organizacji uroczystego przeglądu wojsk zwanego Trooping the Colour sięga XVI wieku, a od połowy XVII wieku wiąże się z oficjalnymi urodzinami brytyjskiego monarchy. Czerwiec w pewnym momencie wytypowano, by zapewnić możliwie korzystną pogodę na publiczne świętowanie.

Parada królewska w Wielkiej Brytanii Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Każdego roku brytyjscy władcy świętują zatem urodziny dwukrotnie - kalendarzowe w dniu rocznicy przyjścia na świat (król Karol III urodził się 14 listopada 1948 roku) oraz w czasie Trooping the Colour w czerwcu. Panujący monarcha ma 77 lat.

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